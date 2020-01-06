Eşinin sevgilisini öldürmüştü! Yeni detaylar ortaya çıktı

Olay, cuma günü saat 18.30 sıralarında, ilçeye bağlı Hacıseyitali Mahallesi 153065 Sokak'taki apartmanda meydana geldi. 5 çocuk annesi Özlem Karabulak, İstanbul’dan, boşanma aşamasındaki eşi Tufan Karabulak'ın birlikte yaşadığı Aynur Süngülü'nün evine geldi. Karabulak'a kapıyı Süngülü'nün kızı açtı. Eve giren Karabulak, yanında getirdiği tabanca ile Süngülü'ye 4 el ateş etti. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan müdahale sonrası Aynur Süngülü'nün öldüğünü tespit etti. Süngülü'nün cansız bedeni olay yeri incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Aynur Süngülü'nün cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi, ilçeye bağlı Taraşcı Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

TAKSİYLE OTOGARA GİTMİŞ

Polis, olay sonrası ticari taksiye binerek olay yerinden kaçan Özlem Karabulak'ı yakalamak için çalışma başlattı. Polis, yaptığı çalışmada Karabulak'ın Konya yönüne gittiğini tespit etti. Polis, Özlem Karabulak'ın Konya Otogarı'na geldiğini belirleyerek, taksiciye ulaştı. Taksici ifadesinde, kadının aracına bindikten sonra otogara gitmek istediğini ve ve kendisini otogara bıraktığını söyledi.

CİNAYETTEN SONRA ESKİŞEHİR'E GİTMİŞ

Çalışmalarını derinleştiren Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptığı güvenlik çalışmaları sonrası Özlem Karabulak'ın otogardan otobüse binmediğini, otogarın etrafında tur attıktan sonra ara sokaklara girdiğini belirledi. Bunun üzerine ekipler, cinayet zanlısı kadının yine taksiye binerek Konya dışına çıkabileceği ihtimali üzerinde durdu.

Polis, gece şehir dışına çıkan taksileri incelemeye aldı. Polis, kısa süre sonra Karabulak'ın bindiği taksinin plakasına ve taksiciye ulaştı. Polis, taksicinin Özlem Karabulak'ı Konya otogarı civarındaki bir marketinin önünden alıp Eskişehir'e götürdüğünü öğrendi. Karabulak'ın taksiciye eşinden ayrı olduğunu, çocuklarına kendisinin baktığını anlattığı da öğrenildi.

KOCAELİ'DE YAKALANDI

Polis, Özlem Karabulak'ın Kocaeli'nde yaşayan ağabeyinin ve eşinin akrabalarına gidebileceği ihtimali üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ile irtibata geçti. Kent merkezinden farklı adreslere yapılan baskınlarda şüpheli Özlem Karabulak, Kocaeli'de, eşinin ağabeyinin evinde saklanırken yakalandı. Özlem Karabulak'ı Eskişehir'den eşinin yeğeni Damla T. ve bir yakınının almaya gittiği öğrenildi.

TUTUKLANDI

Kocaeli'de gözaltına alınan Özlem Karabulak, Cinayet Büro ekipleri tarafından teslim alınarak, Konya'ya getirildi. Özlem Karabulak, polisteki sorgusunun ardından Seydişehir Adliyesi'ne sevk edildi. Özlem Karabulak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'KOCANI ELİNDEN ALDIM' MESAJI İDDİASI

Öte yandan Özlem Karabulak'ın Emniyet Müdürlüğü'nde verdiği ifadesinde, eşinin kendisini terk ettiğini, boşanma aşamasında olduklarını, Aynur ile ilişkisi olduğunu öğrenince, boşanma sürecini yavaşlattığı, eşinin bu nedenle kendisine cephe alıp, hastalanan çocuklarıyla bile ilgilenmediğini söylediği öğrenildi.

Karabulak'ın ifadesinde, Aynur Süngülü'nün sürekli kendisini tahrik eden mesajlar gönderdiğini öne sürdüğü de öğrenildi. Karabulak, şu iddialarda bulundu:

''Eşim, Aynur Süngülü ile birlikte yaşamaya başladıktan sonra Aynur bana sürekli cep telefonuma veya sosyal paylaşım sitesinden 'Kocanı elinden aldım. Sen kadın mısın? Sen kadın olsan, seni bırakmazdı' şeklinde mesajlar atıyordu. Mesajların yanı sıra eşimin aldığı bilezik veya diğer hediyeleri sürekli tahrik amaçlı gönderiyordu. Birçok kez uyarmama rağmen tahrik edici davranışlarını sürdürdü. Ben de uyarmak için eve gelmiştim. Öldürme niyetim yoktu. Bir anda tabancayı çıkarıp ateş ettim.''

Özlem Karabulak'ın, ''Eşim daha önce de başka bir kadınla birlikte yaşadı hatta bir çocuğu oldu. O kadın böyle bir şey yapmazdı'' dediği de öğrenildi.

ÖLDÜRDÜĞÜ KADININ KOMŞUSUNU DA VURMUŞ

Özlem Karabulak'ın, olay sırasında Aynur Süngülü'nün komşusu Emine Kumru'yu da tabancayla elinden vurarak, yaraladığı ortaya çıktı. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Kumru, polise verdiği ifadesinde, Aynur Süngülü'nün, yaklaşık 6 ay önce binaya taşındığını söyledi. Süngülü ile zaman zaman binanın koridorunda karşılaşıp, konuştuklarını anlatan Kumru, ifadesinde, ''Bir gün Aynur, bana, 'Bizim sesimiz fazla çıkabilir, kusura bakmayın. Eşimin eski eşi telefonla bizi sürekli rahatsız edip, tehditlerde bulunuyor' dedi. Ben de kendisine kadının nerede yaşadığını sordum. O da İstanbul'da yaşadığını söyledi. Ben de 'İyi o zaman uzaktaymış, korkma' dedim" dedi.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Olay günü ailesiyle yemek yerken, dışarıdan silah sesi duyduğunu ve kapıyı açmadan, delikten koridora baktığını belirten Emine Kumru, şunları kaydetti:

''Bir anda evimin dış kapısından vurma sesi geldi. Kapıya doğru gidip, gözetleme deliğinden baktım. Dışarıdaki bir bayanın 'Allah senin belanı versin' dediğini, başka bir bayanın ise 'Yardım edin, yardım edin' diye bağırdığını duydum. Bu sırada kapıdan bir ses geldi. Sesten sonra elimdeki kanı gördüm. Elimden vurulmuştum. Dışarıdakilerin kim olduğunu bilmediğim ve korktuğum için kapıyı açmadım. Oğluma polisi aramasını söyledim. Polisler gelince dışarı çıktık. Kapıyı açtığımızda kapı önünde köşe kısmına sığınmış vaziyette hareketsiz halde bir bayan bulunuyordu. Yüzünü görmediğim için kim olduğunu bilmiyordum. Sağlık ekipleri gelip, müdahale edince ölenin, komşum Aynur olduğunu öğrendim. Yerler kan içindeydi. Yaralanmama neden olan ve ikametime zarar veren Özlem Karabulak'tan şikayetçiyim."

(DHA)