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  3. 'Eşin gözaltında' yalanıyla 30 bin liralık altınını dolandırdılar

'Eşin gözaltında' yalanıyla 30 bin liralık altınını dolandırdılar

'Eşin gözaltında' yalanıyla 30 bin liralık altınını dolandırdılar

Denizli'nin Çal ilçesinde kendilerini jandarma olarak tanıtan 2 kişi, 'Eşiniz gözaltına alındı' diyerek kandırdıkları Rukiye Bozkurt'un toplam 30 bin lira değerindeki altınını dolandırdı. Jandarma, Bozkurt'un şikayeti üzerine 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Çiftçi Süleyman Bozkurt'un (48) Çal'ın Aşağıseyit Mahallesi'ndeki evine dün öğle saatlerinde giden 2 kişi kapıyı çaldı. Kapıyı açan Bozkurt'un eşi Rukiye Bozkurt'a kendilerini jandarma olarak tanıtan 2 kişi, iddiaya göre, "Eşiniz gözaltına alındı. Evinizdeki altınlar arasında çalıntı olanlar var. Bu nedenle incelenmek üzere bize vermeniz gerekiyor" dedi. Bunun üzerine paniğe kapılan Rukiye Bozkurt, geçen Ağustos ayında 5 yaşındaki oğullarının sünnet merasiminde takılan toplam 30 bin lira değerindeki altınları bu kişilere teslim etti. Aradan 2 saat geçmesine rağmen eşinin eve dönmemesi üzerine Bozkurt, dolandırıldığını anladı. Eve dönen eşi Süleyman Bozkurt ile jandarmaya giden Rukiye Bozkurt, şikayetçi oldu. Jandarma, eşkali belirlenen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

(DHA)


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