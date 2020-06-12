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  3. Eşi ve baldızıyla tartışan kişi yanlış anlaşılınca saldırıya uğradı
12 Haziran 2020 Cuma 15:24 | Son Güncelleme:

Eşi ve baldızıyla tartışan kişi yanlış anlaşılınca saldırıya uğradı

Eşi ve baldızıyla tartışan kişi yanlış anlaşılınca saldırıya uğradı

Bolu'da cadde üzerinde eşi ve baldızıyla tartışan kişi, kadının darbedildiği sanılınca linç girişimine uğradı. Çevredekiler durumun tartışma olduğunu anlayınca adama saldırmayı bıraktı.

İzzet Baysal Caddesi üzerinde yürüyen kişi ile baldızı ve eşi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Bu sırada genç, eşini eve götürmek istedi. Çift evlerine gittiği sırada yanlarına gelen baldızı yeniden eniştesiyle tartışmaya başladı. Çevredekiler, kadının darbedildiğini düşünerek genci yere yatırıp dövmeye başladı.

Öfkeli kişiler, eşi ve baldızının müdahalesiyle durumun tartışma olduğunu anlayarak genç adamı darbetmeyi bıraktı. Olayın sona ermesinin ardından çift evlerine gitmek üzereyken baldız da sinir krizi geçirip ağladı. Kadının çevredekilerden yardım istemesi üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Ekipler, çifti ve baldızı ifadelerini almak üzere emniyet müdürlüğüne götürdü. Karı kocanın birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.

(DHA)

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