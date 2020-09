Eşi Kovid'den ölen Çevli isyan etti! 'Tedbirsizce dolaşanlar yüzünden insanlar ölüyor'

Sağlığına kavuşturmaya çalıştığı bir hastasından kaptığı virüs sonucu hayatını kaybeden Op. Dr. Salih Cenap Çevli’nin eşi Pınar Çevli, tedbirsizce sokaklarda dolaşanlara isyan etti. Oluşturdukları platformla Kovid-19’dan hayatını kaybeden tüm sağlıkçıların şehit sayılması için çalıştıklarını anlatan Pınar Çevli, yaşadığı acı dolu süreci AKŞAM’a anlattı: “Maskesini çenesinin altında takıp gezen, düğünde, bayramda, tatil ve AVM keyfi yaşamak isteyenler yüzünden her gün onlarca insan ölüyor. Kaybedilen her canla geride kalanların hayatı mahvoluyor. İsyanım tedbirsizliğe. Onlar yüzünden tedbirini alıp evde oturanların günahı ne? Eşim yoğun bakımdayken bile çektiği videoyla insanları ‘AVM’ye gitmeyin’ diye uyarıyordu.”

HASTANEYE GİTMEYİN



“Eşim özel bir hastanede çalışıyordu ancak pandemi sürecinde sosyal medyadan sürekli ‘Acil durumunuz olmadan hastaneye gitmeyin’ uyarısı yapıyordu. Hastane girişinde ya da AVM’lerde yapılan ateş ölçümü ne kadar gerçekçi? Örneğin ben de pozitiftim ama hiç ateşim olmadı. Can kaybı her gün artıyor. Biz her şeye çok çabuk alışıyoruz başına gelmeyen anlamıyor.”

HER CAN KAYBI BİR HAYAT



“Kurduğumuz Kovid-19 platformunda insanların hikayelerini görüyorsunuz. Her gün oraya bir hekim eklemek zorunda olmak çok acı. Bir günde 4 sağlık çalışanını ekledik. Onları sadece rakam olarak görmeyin geride mahvolmuş hayatları da düşünün.”

ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIR



“Eşim belirtiler nedeniyle korona olduğunu tahmin ediyordu. Test yaptırdık 4 gün sonra sonucunu e-nabızdan ben öğrendim. Kendini evde izole etmişti, kötüleşince 112’yi aradık. Sağlık Bakanlığı’ndan ekipler geldi, bana ve 3 çocuğuma test yapıldı. Çocukların testi negatif çıktı ama iki gün sonra çıkan sonuçta benim testim pozitifti. Eşimin şanssızlığı test sonucunun 4 gün sonra çıkması oldu. Belki o da iki gün sonra çıksa tedaviye daha erken başlanabilirdi.”

SAĞLIKÇILAR ŞEHİT SAYILMALI



“Benim üç evladım var. Sude 16, Arda 15 ve Yiğit 7 yaşında. Arda yaşadığı korku yüzünden LGS sınavına giremedi. Bize kim sahip çıkacak, biz kime sığınacağız, sağlık çalışanları virüsle mücadele ederken bizi devletimize emanet etti. Devletimizin bize sahip çıkması gerekir.”