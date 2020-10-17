17 Ekim 2020 Cumartesi 22:41 | Son Güncelleme:
Eşi eve girmesin diye kilidi değiştiren kocaya hapis
Şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşi eve girmesin diye kapının kilidini değiştiren koca hakkında ‘kötü muamele' suçundan iddianame hazırlandı.
Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada koca beraat etti. Ancak savcı kararı temyiz etti. Yargıtay 18. Ceza Dairesi ise beraatı bozarak dosyayı mahkemeye geri gönderdi, emsal niteliğinde bir karara imza attı. Karar kapsamında aynı hareketi yapanlar, ‘kötü muamele’ suçundan hakim karşısına çıkıp tutuklanabilecek.