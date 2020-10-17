Eşi eve girmesin diye kilidi değiştiren kocaya hapis

Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada koca beraat etti. Ancak savcı kararı temyiz etti. Yargıtay 18. Ceza Dairesi ise beraatı bozarak dosyayı mahkemeye geri gönderdi, emsal niteliğinde bir karara imza attı. Karar kapsamında aynı hareketi yapanlar, ‘kötü muamele’ suçundan hakim karşısına çıkıp tutuklanabilecek.