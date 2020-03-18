Eşgüdüm toplantısı nedir? Eşgüdüm ne demek, eşgüdüm anlamı nedir?

Eşgüdüm toplantısı nedir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında eşgüdüm toplantısı yapılıyor. Tüm Türkiye'nin beklediği eşgüdüm toplantısı birazdan başlıyor. Toplantıda bakanlar, ilgili kurumların başkanları, meslek örgütlerinin bazılarının başkanları olmak üzere 70-80 kişi olacak. Vatandaşların merak ettiği eşgüdüm toplantısı ile ilgili detaylar haberimizde...

EŞGÜDÜM NE DEMEK?

Eşgüdüm, bir işle ilgili türlü bağlantılarda ya da birkaç iş arasında, belli bir ereğe en iyi biçimde ulaşabilmek için, bağlantı kurarak birliktelik, uyum ve düzen sağlama anlamına geliyor.

EŞGÜDÜM TOPLANTISI BAŞLADI

Cumhurbaşkanı toplantı sonucunda detaylı bir şekilde önümüzdeki dönem için alınacak önlemleri açıklayacağını belirtti.

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