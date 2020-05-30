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  3. Esenyurt'ta yol verme tartışması kanlı bitti
30 Mayıs 2020 Cumartesi 10:04 | Son Güncelleme:

Esenyurt'ta yol verme tartışması kanlı bitti

Esenyurt'ta yol verme tartışması kanlı bitti

Esenyurt'ta trafikte yol verme konusunda çıkan tartışma sırasında tabanca ile bir kişiyi yaralayan 2 şüpheli yakalandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Turgut Özal Mahallesi 122'inci Sokak'ta meydana geldi. Araçla giden Y. T. İle Can Ç. , yol vermeme iddiasıyla tartıştıkları kimliği açıklanmayan bir kişiye tabanca ile ateş ederek kaçtı. Yaralı hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. Esenyurt Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları soruşturmada iki şüpheliyi yakaladı. Şüpheliler, olayda kullandıkları silahın da yerini gösterdi. Yaşı 18'den küçük olduğu belirlenen ve silah ile ateş ettiği ileri sürülen Y.T. Çocuk Büro Amirliği'ne teslim edildi. İki şüpheli ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

(DHA)


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