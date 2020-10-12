Esenyurt'ta vahşet: Tartıştığı karısını bıçakla öldürdü

Esenyurt'un Hürriyet Mahallesi'nde bir kişi yaşadıkları dairede henüz bilinmeyen bir nedenle karısıyla tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine koca, karısını boynundan ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdü.

DHA'da yer alan habere göre, tartışma seslerini duyan komşularının haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde bıçaklı saldırıya uğrayan kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis, şüpheli kocayı gözaltına alarak emniyete götürdü. Ailenin 4 yaşlarındaki çocuğu polis tarafından Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken kadının cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.