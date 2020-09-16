Esenyurt'ta sokak ortasında dehşet anları: Rastgele ateş açtı

Esenyurt'un Fatih Mahallesi'nde eline pompalı tüfek alan Rıdvan D. isimli şahıs, etrafa tehditlere savurarak sağa-sola rastgele ateş açtı. O anlar bir cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

DHA'da yer alan habere göre, sağa-sola rastgele ateş açan Rıdvan D.'yi cep telefonu ile görüntüleyen bir mahalle sakini durumu polisi bildirdi.

Esenyurt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri şüpheliyi elindeki pompalı tüfek ile yakalayarak gözaltına alırken, Esenyurt Polis Merkezi Amirliği'ne teslim etti.

Yapılan araştırmada şüphelinin çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı bulunduğu, cezaevinden kısa süre önce çıktığı belirtildi.