Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7961
  • 7,4783
  • 376.114
  • 105739
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Esenyurt'ta silahlı kavga; 2 yaralı
28 Mayıs 2020 Perşembe 11:13 | Son Güncelleme:

Esenyurt'ta silahlı kavga; 2 yaralı

Esenyurt'ta silahlı kavga; 2 yaralı

Son Dakika Haberleri.. Esenyurt'ta önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup, yolda karşılaşınca kavgaya tutuştu. Silahların çekildiği kavgada 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaçan şüpheliler aranıyor.

Olay saat 22.30 sıralarında Saadetdere Mahallesi D-100 yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil ile seyir halinde olan 2 kişi, daha önceden husumetli oldukları iddia edilen kişileri yol kenarında otomobil içinde beklerken gördü. Bunun üzerine yanlarına gidip tartışmaya başladılar. Tartışma büyüdü bir anda kavgaya dönüştü. Kavgaya hafif ticari araçla gelen başka bir grup da katılınca silahlar çekildi. Hafif ticari araçla gelen bir kişi, pompalı tüfekle ateş etmeye başladı. Silahtan çıkan saçmalarla 2 kişi yaralandı. Şüpheliler geldikleri araçlara binerek olay yerinden kaçtı. Şüphelilerden biri kaçarken belinden çıkardığı tabancayı yakınındaki inşaat şantiyesinin bahçesine attı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olaydan sonra araçlarla Silivri istikametine kaçan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

>>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız

Sırada Karadeniz var! 'Fatih' için hazırlıklar tamam
Türk SİHA'ları dengeleri altüst etti... Müthiş özellik!
Türkiye 5 ülke ile anlaşma imzaladı
Dünyada ilk kez incelendi... Çamurda koronavirüse rastlandı
Ceza yazan polisten indirim istedi... Yalanı ortaya çıktı!
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan 'Demokrasi ve Özgürlükler Adası' paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan 'Demokrasi ve Özgürlükler Adası' paylaşımı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Sivilce ve cilt lekeleri için en iyi 10 çözüm

A101 kataloğu bu hafta da dopdolu! A101 28 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu yayında!