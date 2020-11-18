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  • Esenyurt'ta kahreden olay: 4 yaşındaki çocuk taksinin altında kaldı
18 Kasım 2020 Çarşamba 17:13 | Son Güncelleme:

Esenyurt'ta kahreden olay: 4 yaşındaki çocuk taksinin altında kaldı

Esenyurt'ta kahreden olay: 4 yaşındaki çocuk taksinin altında kaldı
DHA

Esenyurt'ta 4 yaşındaki çocuk sokakta oynadığı sırada yoldan geçen ticari taksinin altında kaldı. Kardeşinin yaralandığını gören 10 yaşındaki ağabeyi ise korku dolu anlar yaşadı.

Esenyurt'ta 4 yaşındaki Abdullah Karataş, sokakta oynadığı sırada taksinin altında kaldı. Karataş ağır yaralanırken, 10 yaşındaki ağabeyi sinir krizi geçirdi.

DHA'da yer alan habere göre, kaza, bugün öğle saatlerinde Örnek Mahallesi 1552’nci Sokak’ta meydana geldi. Sürücüsünün kimliği açıklanmayan 34 THC 03 plakalı taksi, evlerinin önünde oynayan Abdullah Karataş’a çarparak altına aldı. Küçük çocuk ağır yaralandı. Kardeşinin yaralandığını gören 10 yaşındaki ağabeyi korku dolu anlar yaşadı.

Annesi koşarak oğlunun yanına geldi. Anne yaralı çocuğunu kucağına alarak bir başka araçla onu özel bir hastaneye götürdü. Kaza ile ilgili polis taksi şoförünü gözaltına alırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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