13 Aralık 2020 Pazar 22:51 | Son Güncelleme:
Esenyurt'ta hayrete düşüren olay: Pantolon kemerinin içinden döner bıçağı çıktı
DHA
Esenyurt'ya Gece Kartalları olarak bilinen bekçiler, durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurarak üzerini aradı. Şüphelinin üzerinden çıkan kemerin içinden 60 santim uzunluğunda döner bıçağı çıktı.
Esenyurt'ta Gece Kartalları olarak bilinen bekçiler dün akşam saatlerinde sokak üzerinde şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.
Üst araması yapan ekipler, şüphelide herhangi bir şey bulamadı. Şüpheliden kemerini de çıkarmasını istediler. Kemerin içinde 60 santim uzunluğunda döner bıçağı çıktı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.