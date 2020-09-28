Esenyurt'ta dehşet anları: Kediyi kurtarmak isterken canından oluyordu

Esenyurt'ta küçük yaşlardaki bir çocuk park halindeki aracından altından kediyi kurtarmak istediği sırada sokağa giren bir aracın altında kalarak ağır yaralandı.

AA'da yer alan habere göre, sokakta arkadaşlarıyla oynarken park halinde bulunan bir aracın altında kediyi fark eden çocuk, aracın altına eğilerek kediyi kurtarmak istedi.

O esnada sokağa giriş yapan başka bir sürücü, farkedemediği çocuğu ezdi. Aracın altında kalan çocuk, çevredekiler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıl.

Vücudunun çeşitli bölgelerinde kırıklar meydana gelen ve hastanedeki tedavisi tamamlanan çocuk, taburcu edilerek evine gönderildi.

OLAY ANI KAMERADA

Olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, çocuğun aracın altındaki kediye bakması, sokağa giren aracın altında kalması ve çevredeki esnafın çocuğu kurtarma çabaları yer alıyor.