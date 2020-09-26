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26 Eylül 2020 Cumartesi 10:27 | Son Güncelleme:

Esenyurt Meydanı'nda silahlı çatışma: 2 kişi öldü 5 kişi yaralandı

Esenyurt Meydanı'nda silahlı çatışma: 2 kişi öldü 5 kişi yaralandı
AA

Esenyurt'ta taksi durağında yaşanan silahlı ve sopalı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda yaralananlar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'si kaldırıldığı hastane hayatını kaybetti.

Esenyurt'ta taksi durağında yaşanan silahlı ve sopalı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

AA'da yer alan habere göre, Esenyurt Meydanı'ndaki taksi durağında, aralarında daha önce yolcu alma tartışması yaşanan taksiciler arasında silahlı ve sopalı kavga çıktı. Pompalı tüfeğin de kullanıldığı olayda, 7 kişi yaranlandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olayda yaralananlar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'si kaldırıldığı hastane hayatını kaybetti.

Olayı öğrenerek Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'ne gelen yaralıların yakınları fenalık geçirdi.

Polis, kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.

<p>Editör: Ezgi Aşık  <a href='mailto:ezgi.asik@turkmedya.com.tr'>ezgi.asik@turkmedya.com.tr</a

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