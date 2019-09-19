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  3. Eşek arısının soktuğu kadın 5 gün sonra öldü!

Eşek arısının soktuğu kadın 5 gün sonra öldü!

Eşek arısının soktuğu kadın 5 gün sonra öldü!

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 4 gün önce arı sokması nedeniyle hastaneye kaldırılan kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi akşamı ilçeye bağlı Kandilli Beldesi Yeni Mahalle’de meydana geldi. İddiaya göre 74 yaşındaki Cemile Erdoğan’ı bahçesinde halk arasında 'eşek arısı’ diye bilen yaban arıları soktu.

Rahatsızlanan kadın haber verdiği yakınları tarafından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Arı sokmasına karşı alerjisi bulunduğu öğrenilen ve 5 gündür yoğun bakımda tutulan Cemile Ekmekçi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evli ve 4 çocuk annesi Cemile Ekmekçi Kandilli beldesinde düzenlenecek cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlanacak.

(İHA)

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