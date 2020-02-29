Esed rejimine ağır darbe! Generalleri öldürüldü

İdlib'de Türk askerine yönelik gerçekleştirilen ve 34 askerin şehit olduğu saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgeye yönelik operasyonları devam ediyor.

Son 2 günde yapılan saldırıların ardından rejimin 2100'ün üzerinde asker kaybettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanırken, sahadan gelen bilgilere göre ölen rejim askerleri içerisinde 1 tümgeneral, 2 tuğgeneral ve 1 kurmay albay da bulunuyordu.

Öldürülen subayların isimlerinin Tümgeneral Burhan Rahmun, Tuğgeneral İsmail Ali, Tuğgeneral Mazen Frwati ve Kurmay Albay Muhammed Hammud olduğu öğrenildi.

Halep'in 13 kilometre güneyinde yer alan kimyasal harp tesisinin vurulma anı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan İdlib'de yapılan operasyonlarla ilgili yapılan açıklamada, "Bölgedeki çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre; ateş altına alınan rejim hedeflerinden 8 tank, 4 zırhlı muharebe aracı, 5 obüs ve 2 çok namlulu roketatarın imha edildiği, 56 rejim unsurunun da etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir" ifadeleri kullanılmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bugün yaptığı konuşmada 2100'ün rejim unsurunun yanı sıra, rejim kuvvetlerinin kimyasal silah üretimi yaptığı 7 deponun da vurulduğunu açıklamıştı.

(Habertürk)