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  3. Esad yeni Anayasa çalışmalarını oyalıyor 

Esad yeni Anayasa çalışmalarını oyalıyor 

Esad yeni Anayasa çalışmalarını oyalıyor 

Suriye’nin geleceğini şekillendirmek için başlatılan anayasa yazım çalışmaları rejimin anlaşmaz tutumu nedeniyle sonuçsuz kaldı.

OSMAN NURİ CERİT 

30 Ekim’de başlayan ve 1 Kasım’da sona eren açılış toplantılarının ardından 45 kişilik yazım kurulu çalışmaya başladı İki gün önce çalışmaların sonuçsuz kaldığı ve görüşmeler ara verildiği açıklandı. Anayasa yazım çalışmalarının Suriye’de 2021‘de gerçekleşecek genel seçimleri öncesinde tamamlanması hedefleniyor 2021’de yapılacak olan Suriye seçimlerine kadar yeni anayasa yapılamaması durumda mevcut yasalarla seçime gidilecek Bu durumda ılımlı muhaliflerin yönetimde yer almasına imkan verilmiyor. Rejim temsilcileri bu nedenle çalışmalarda uzlaşmaz tavır sergileyerek süreci uzatmayı planlıyor. 


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