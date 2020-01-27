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  3. Erzurum'dan Aras Nehri'ne bıraktığınız bir not, hiçbir engelle karşılaşmazsa hangi denize ulaşır?

Erzurum'dan Aras Nehri'ne bıraktığınız bir not, hiçbir engelle karşılaşmazsa hangi denize ulaşır?

Erzurum'dan Aras Nehri'ne bıraktığınız bir not, hiçbir engelle karşılaşmazsa hangi denize ulaşır"

Kim Milyoner Olmak İster sorusu Cam şişe içine koyarak Erzurum'dan Aras Nehri'ne bıraktığınız bir not, hiçbir engelle karşılaşmazsa hangi denize ulaşır? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı yine birbirinden zor sorularla izleyicileri ekran başına kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği programda çıkan soruların cevabını merak edenler soruyu internet üzerinden aratmaya başladı. İşte o sorulardan bir tanesi…

Kim Milyoner Olmak İster sorusu Cam şişe içine koyarak Erzurum'dan Aras Nehri'ne bıraktığınız bir not, hiçbir engelle karşılaşmazsa hangi denize ulaşır? Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla Pazartesi ve Cumartesi akşamları izleyiciyle buluşuyor. Atv’de yayınlanan yarışmada çıkan sorular hem izleyicileri, hem de yarışmacıları düşündürüyor ve zorluyor. Sorunun cevabını merak edenler ise internette araştırmalar yapıyor. İşte 27 Ocak Pazartesi günü çıkan soru…

Cam şişe içine koyarak Erzurum'dan Aras Nehri'ne bıraktığınız bir not, hiçbir engelle karşılaşmazsa hangi denize ulaşır?

A: Ege Denizi

B: Karadeniz

C: Hazar Denizi

D: Akdeniz

Doğru cevap: C Hazar Denizi

 


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