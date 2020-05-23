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  3. Erzurum'da maskesiz dışarı çıkmak yasaklandı
23 Mayıs 2020 Cumartesi 16:22 | Son Güncelleme:

Erzurum'da maskesiz dışarı çıkmak yasaklandı

Erzurum'da maskesiz dışarı çıkmak yasaklandı

Erzurum Valisi Okay Memiş, kent merkezinin ardından tüm ilçelerde de maskesiz dışarı çıkılamayacağını bildirdi.

Memiş, valiliğin sosyal medya hesabından yayımlanan videoda Erzurumlulara seslenerek bazı uyarılarda bulundu.

Koronavirüsle mücadele çerçevesinde son derece yoğun tedbirlerle ramazan ayını geçirdiklerini belirten Memiş, Ramazan Bayramı'nda ise 81 ilde sokağa çıkma kısıtlamasının getirildiğini anımsattı.

Tüm vatandaşlardan sokağa çıkma yasağına uymasını isteyen Memiş, "Kovid-19 ülkemizde çıktığında başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere devletimizin bütün paydaşları tedbirleri aldı ve çok erken davrandık. Bu sayede tüm Türkiye'de olduğu gibi Erzurum'da da bu mücadelede başarılı olduğumuzu değerlendiriyorum." ifadelerini kullandı.

Erzurum'da vaka sayılarında azalma olduğunu vurgulayan Memiş, şunları kaydetti:

HANGİ İLLERDE YASAK VAR?

Büyükşehirler Aydın, Balıkesir, Denizli, Eskişehir, Kahramanmaraş, Kocaeli, Konya, Erzurum, Muğla, Sakarya ve Şanlıurfa'nın yanı sıra Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Bolu, Bartın, Burdur, Düzce, Isparta, Gümüşhane, Karabük, Kastamonu, Kırklareli, Rize, Siirt, Iğdır ve Uşak'ta sokağa çıkanlar maske takmak zorunda.

Maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığı 26 ilin yanı sıra İzmir, Gaziantep, Zonguldak, Bursa, Giresun, Karaman, Kayseri, Ordu, Trabzon, Tunceli, Van, Kırıkkale ve Manisa'nın merkez ve bazı ilçelerindeki bir kısım cadde ve sokaklarda, ayrıca Bitlis'in Tatvan ilçesi ile Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerinde maske kullanımı zorunlu hale getirildi.

(AA)


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