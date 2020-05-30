30 Mayıs 2020 Cumartesi 12:34 | Son Güncelleme:
Erzurum'da arazi kavgası: 5 ölü
Son Dakika Haberleri.. Erzurum'un Çat ilçesine bağlı Köseler köyünde, iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 5 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Köyde, jandarma geniş güvenlik önlemleri alırken, kaçan 2 kişi aranıyor.
Erzurum’da 5 kişi uzun namlulu silahla öldürüldü.
Bugün öğle saatlerinde Erzurum’un Çat ilçesine bağlı Köseler Mahallesi’nde şüpheliler İ.Y. ve B.Y. uzun namlulu bir silahla 5 kardeşi kurşun yağmuruna tuttu. Sebebi henüz bilinmeyen olayda saldırıya uğrayan kardeşlerin 5’inin de öldüğü bildirildi.>>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız