Erzurum son dakika deprem mi oldu? Son depremler Kandilli Rasathanesi açıklaması

Erzurum'da deprem mi oldu? sorusu araştırılıyor. Son depremler ile ilgili Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması araştırılıyor. Kars son dakika deprem mi oldu? Yapılan son açıklamada Kars’ın Sarıkamış ilçesinde saat 09.07’da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu. Çevre illerde yaşayan vatandaşlar da bu sarsıntıyı hissettiler. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan son dakika deprem açıklamaları haberimizde sizlerle.

SON DEPREMLER

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde saat 09.07’da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.