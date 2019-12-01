Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7511
  • 6,3401
  • 271.109
  • 106904
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Erzurum son dakika deprem mi oldu? Son depremler Kandilli Rasathanesi açıklaması

Erzurum son dakika deprem mi oldu? Son depremler Kandilli Rasathanesi açıklaması

Erzurum son dakika deprem mi oldu" Son depremler Kandilli Rasathanesi açıklaması

Son depremler ile ilgili Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması araştırılıyor. Erzurum son dakika deprem mi oldu? Yapılan son açıklamada Kars’ın Sarıkamış ilçesinde saat 09.07’da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu.

Erzurum'da deprem mi oldu? sorusu araştırılıyor. Son depremler ile ilgili Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması araştırılıyor. Kars son dakika deprem mi oldu? Yapılan son açıklamada Kars’ın Sarıkamış ilçesinde saat 09.07’da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu. Çevre illerde yaşayan vatandaşlar da bu sarsıntıyı hissettiler. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan son dakika deprem açıklamaları haberimizde sizlerle.

SON DEPREMLER

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde saat 09.07’da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ


David Beckham'dan hayranlarını üzen haber! Git gide eriyor
Nesrin Cavadzade'den yeni dizi atağı! Anlaşma sağladı
O fotoğrafı 'Hadise' yarattı! 'Photoshop ayarını kaçırmış'
BBC dizisinden ilk kare
Aleyna Tilki fotoğrafına photoshop yapınca alay konusu oldu!
<p>Protein Salata için malzemeler:</p> <p>200 gr somon füme<br /> 2 adet yumurta<br /> Sirke<br

Protein Salata Nasıl Yapılır? Mutlu Kahvaltılar´da Protein Salata Tarifi

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Türk mühendisler geliştirdi: Dev projeye yerli damga

Brezilya Serie A'nın en pahalı 10 futbolcusu