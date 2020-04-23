Erzurum iftar ve sahur vakti 2020! Erzurum sahur ve iftar saati kaçta? Diyanet açıkladı!

Erzurum iftar ve sahur vakitleri arama motorunda yoğun olarak araştırılmaya başladı. Ramazan ayının gelmesiyle beraber Erzurum sahur ve iftar vakti merak ediliyor. Üç ayların son ayı olan Ramazan ayı senenin en değerli ayıdır. Bu mübarek ayda rahmet ve bereket kapıları sonuna kadar açılır. Müminler oruç tutar ve bolca ibadet ederler. Haberimiz içerisinden 2020 Erzurum sahur ve iftar vakti imsakiyesine ulaşabilirsiniz.



ERZURUM SAHUR VE İMSAK VAKTİ SAAT KAÇTA?

Diyanet işleri tarafından yayınlanan imsakiyeye göre 24 Nisan Erzurum imsak vakti 03:44 olarak açıklandı.

2020 ERZURUM İFTAR VAKTİ SAATİ VE AKŞAM EZANI KAÇTA?

Ramazan ayının ilk günü olan 24 Nisan tarihinde Erzurum iftar vakti saati 19:09’da olarak açıklandı.

2020 ERZURUM İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN!

RAMAZAN AYI’NIN FAZİLETİ NEDİR?

Sevgili Peygamberimiz (sav) Ramazan ayının fazileti hakkında şöyle buyurmaktadır:

“Eğer ümmetim Ramazan ayında tecelli eden fazilet ve mükafatları gerçekten bilmiş olsalardı, bütün senenin Ramazan olmasını temenni ederlerdi”

“Kim inanarak ve sevabını Allah’tan umarak Ramazan orucunu tutarsa, Allah o kimsenin geçmiş günahlarını bağışlar”.

“Size Ramazan ayı geldi, o mübarek bir aydır. O ayda oruç tutmayı Allah size farz kıldı. O ayda cennetin kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır. Şeytanların azgınları zincire vurulur. O ayda Allah’ın bir gecesi vardır ki, bin aydan daha hayırlıdır. O gecenin hayrından mahrum kalan Allah’ın rahmetinden mahrum kalır

“Ramazan ayının ilk gecesi olduğu zaman şeytanlar ile cinlerin azgınları zincire vurulur, cehennem kapıları kapatılır, onlardan hiçbiri açılmaz. Cennet açılır ve onlardan hiçbiri kapanmaz. Bir münadi şöyle seslenir: Ey hayırlı işler yapmak isteyen kimse! Bu isteğini yerine getir, hayırlı işler yap. Ey kötü işler yapmak isteyen insan! Bu istediğinden vazgeç. Allah Ramazan ayında birçok insanı cehennemden azat eder. Bu durum Ramazan’ın her gecesinde devam eder. Ramazan ayı girdiği zaman cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır, şeytanlar zincire vurulur.”

Ramazan ayı otuz günlük bir programdır. Günlük program sahurla başlar. Mü’min sahura kalkarak programa kaydını yaptırmış olur. Ramazan mektebinin programı çok geniştir. Programda namaz vardır, kıyam vardır, kıraat vardır, teheccüd vardır, nafile vardır, infak vardır, teravih vardır, kadir vardır, Kur’an vardır, mukabele vardır, ilim vardır, irfan vardır, itikaf vardı, ibadet vardır, iyilik vardır, güzellik vardır, tövbe vardır, hürriyet vardır, terbiye vardır, arınma vardır, korunma vardır, orucun neşesi bayram vardır.

Ramazan mektebinin programı bizzat Allah tarafından tanzim edilmiştir. Sahurla başlayıp iftarla son bulan bu programa teravih, Hz. Peygamber tarafından eklenmiştir.

Peygamberimiz, Ramazan ayının diğer aylara üstünlüğünü belirtip şöyle buyurdular: “Allah size bu ayda Ramazan orucunu farz kıldı. Ben de gece ibadetini, Teravih namazını sünnet kıldım. Kim Ramazan ayının faziletine inanarak ve alacağı mükafatı Allah’tan umarak orucunu tutar, namazlarını kılarsa anasından doğduğu gün gibi günahlardan kurtulur”