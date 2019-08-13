Erzincan'da operasyon sürüyor! 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Erzincan'ın Kemah ilçesi kırsalında sürdürülen operasyonlarda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Böylece bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükseldi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Erzincan'ın Kemah ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca sürdürülen operasyonda 2 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Böylelikle bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükseldi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.