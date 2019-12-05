Erzincan'da okullar tatil mi? 5 Aralık Erzincan kar tatili var mı? Erzincan son dakika açıklamaları
Erzincan'da okullar tatil mi? sorusu arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. Türkiye'nin birçok yerinde kar yağışlarının başlamasıyla birlikte öğrenci ve veliler okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Kar yağışı bugün etkisini artıracak. Erzincan'da okullar tatil mi? sorusunun yanıtı haberimizde yer alıyor.
Erzincan'da okullar tatil mi? sorusu öğrenciler tarafından merak ediliyor. Erzincan'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yerini yüksek kesimlerde kar yağışına bıraktı. Erzincan-Sivas kara yolunda kar yağışı ve tipiye hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı. Öğrencilerin gözü Valilik'ten gelecek olan tatil haberinde. Erzincan'da okullar tatil mi? sorusunun yanıtı haberimizde yer alıyor.
ERZİNCAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Erzincan’da okulların tatil olup olmadığı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.
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