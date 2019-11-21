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  3. Erzincan'da Kıran-4 operasyonunda, 11 sığınak imha edildi

Erzincan'da Kıran-4 operasyonunda, 11 sığınak imha edildi

Erzincan'da Kıran-4 operasyonunda, 11 sığınak imha edildi

Erzincan'da terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen Kıran-4 operasyonunda 11 sığınak ve mağara imha edildi.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kemah İlçesi, Dereköy köyü Acemoğlu Vadisi bölgesinde, helikopter destekli operasyon düzenlendi. Komando timleri, mayın arama köpeği ve patlayıcı imha timlerinin katıldığı operasyonda 11 sığınak ve mağara tespit edildi. Buralarda yapılan aramalarda 1 adet piyade tüfeği ile birlikte çok sayıda yaşam malzemesi, giyecek, temizlik ve örgütsel doküman ele geçirildi. Sığınıklar imha edilirken, terör örgütüne yönelik operasyonların aralıksız olarak sürdürüleceği kaydedildi.

DHA


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