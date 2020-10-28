Erzincan'da deprem mi oldu? 28 Ekim AFAD, Kandilli son depremler listesi

Erzincan'da deprem oldu. AFAD tarafından yapılan ilk açıklamaya göre, Tercan'da meydana gelen deprem 4.3 şiddetinde ölçüldü. Deprem birçok ilçe ve çevre illerde de hissedildi. İşte 28 Ekim AFAD, Kandilli son depremler listesi...

AFAD ERZİNCAN DEPREMİ DETAYLARI

Büyüklük : 4.3 (Mw)

Yer : Tercan (Erzincan)

Tarih-Saat : 28.10.2020, 12:16:14 TSİ

Enlem : 39.8691 N

Boylam : 40.1658 E

Derinlik : 6.79 km

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ