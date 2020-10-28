28 Ekim 2020 Çarşamba 12:35 | Son Güncelleme:
Erzincan'da deprem mi oldu? 28 Ekim AFAD, Kandilli son depremler listesi
Erzincan'da bugün saat 12:16'da deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Tercan'da meydana gelen deprem 4.3 şiddetinde ölçüldü. İşte 28 Ekim AFAD, Kandilli son depremler listesi...
Erzincan'da deprem oldu. AFAD tarafından yapılan ilk açıklamaya göre, Tercan'da meydana gelen deprem 4.3 şiddetinde ölçüldü. Deprem birçok ilçe ve çevre illerde de hissedildi. İşte 28 Ekim AFAD, Kandilli son depremler listesi...
AFAD ERZİNCAN DEPREMİ DETAYLARI
Büyüklük : 4.3 (Mw)
Yer : Tercan (Erzincan)
Tarih-Saat : 28.10.2020, 12:16:14 TSİ
Enlem : 39.8691 N
Boylam : 40.1658 E
Derinlik : 6.79 km
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ