Erzincan'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Erzincan'ın Tercan ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.16'da merkez üssü Erzincan'ın Tercan ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 6,79 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.