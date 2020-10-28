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28 Ekim 2020 Çarşamba 12:36 | Son Güncelleme:

Erzincan'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Erzincan'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son Dakika Haberleri.. AFAD verilerine göre Erzincan'ın Tercan ilçesinde saat 12.16'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Erzincan'ın Tercan ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.16'da merkez üssü Erzincan'ın Tercan ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 6,79 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

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