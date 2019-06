Erzincan son dakika deprem mi oldu? AFAD'dan açıklama

Erzincan son dakika deprem mi oldu? Erzincan depremi hisseden var mı? bugün merak edilen konular arasında yer alıyor.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.45'te Erzincan'ın İliç ilçesinde 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin, yerin yaklaşık 9 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi. Kent merkezinden ve diğer ilçelerden de hissedilen deprem kısa süreli paniğe yol açtı.

DEPREM NEDEN OLUR?

Deprem, yer kabuğunun kırılması ile aniden ortaya çıkan titreşimlerin yer yüzüne etkileridir. Bu etkiler kabuktaki kırılmasının seviyesine göre etki eder. Bazen sadece hafif bir sallantı olarak etkilenen bu kırılmalar, bazense evlerin ve işyerlerinin yıkılmasına neden olan büyük depremlere neden olur.

Her an her yerde olabilecek doğal afet türleridir. Denizde meydana gelen ve kıyıyı etkileyenlere tsunami adı verilir. Tsunamiler, normal depremlere göre daha tehlikelidir. İnsanların bu doğal afetten kaçmaları o an mümkün değildir. Ancak öncesinde bazı önlemler alınabilir.

DEPREM NEDEN OLUŞUR?

Yeryüzü dümdüz gibi görünse de yer kabuğu altında yan yana ve üst üste duran levhalar bulunur. Bu levhalar, yeryüzünün pürüzsüz görünmesini sağlar. Normalde yan yana kayma, yaklaşma ya da uzaklaşma hareketi ile bu lehvalar hareket eder. Ancak bazen lehvaların birbirinin altına ya da üzerine denk gelmesi söz konusu olabilir. İşte bu durumlarda şiddetli ve yıkıcı depremler meydana gelmektedir.

DEPREM NE İLE ÖLÇÜLÜR?

Deprem ölçmeye yarayan ölçüm aletinin adı Richter ölçeğidir. Bu ölçek depremin büyüklüğünüölçmeye yarar. Richer ölçeği, yer kabuğu altına yerleştirilen bazı minik cihazların kırılma seslerini algılaması ve bu sese göre büyüklüğün belirlenmesini sağlar. Afetin büyüklüğü yer kabuğu altında meydana gelen kırılmanın yeryüzüne olan etkisidir. Bu etki canlı ve cansız varlıkları etkilemesine göre değerlendirilir.

Richer ölçeği yer kabuğu altındaki en ufak kırılmayı bile ses ile ölçebilir. Bu ölçümler gelecekteki büyük afetin analizi için önemlidir. Küçük şiddetliler ile alınan ölçümler, tahminler için son derece önemlidir. Uzmanlar bu ölçümlerden büyük depremleri tahmin edebilir.