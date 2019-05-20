Ertuğrul Gazi Türbesi, diziden sonra Eyüp Sultan Türbesi gibi oldu

"Diriliş Ertuğrul"un oyuncuları, Esenler'de hayranlarıyla bir araya geldi.

TRT'de yayınlanan "Diriliş: Ertuğrul" dizisinin oyuncuları, Esenler Belediyesince Dörtyol Meydanı'nda düzenlenen "Ramazan Yeniden Diriliştir" temalı ramazan etkinliklerine katıldı.

Etkinliğe katılan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, ramazan heyecanının Esenler'in her bir köşesinde can alıcı bir şekilde yaşandığını dile getirdi.

Göksu, şunları kaydetti:

“Biz ramazanın heyecanını yaşarken, bir taraftan hayatımızı ramazanlaştırmaya, hayatımızı ramazanlaştırırken ramazanın ruhu olan tanış olmaya, dayanışmaya, kardeş olmaya, birbirimizi sevmeye ve birlikte Türkiye olduğumuzu herkese ve her şekilde ifade etmeye devam ediyoruz."

Göksu, milli değerlerin sahnede görülmesinin önemli olduğunu vurgulayarak, "Bu toprakların çocukları kendi kökünden, ruhundan, değerlerinden, anlayışlarından, medeniyetlerinden bir şeyi sahnede gördüğü zaman ona resim olarak bakmaz. Onu kendisi gibi, kendisi olduğu için sever ve sayar.” ifadelerini kullandı.

"Çocuklar artık yerli ve milli karakterleri örnek alıyor"

Dizide "Artuk Bey" karakterini canlandıran Ayberk Pekcan, mesleği oyunculuk olduğu için elinden geldiğince her karakteri canlandırmaya çalıştığını söyleyerek, "Diriliş Ertuğrul, Türkiye'de bir ilk olduğu için bir aktör olarak bu işin ruhundan etkilenmemek mümkün değil. Tabii sürekli Artuk Bey'i yaşamak değil ama kimi anlarda onun etkisinde olduğumuz oluyor elbette." değerlendirmesini yaptı.

Pekcan, "TRT'de dahi olsa bir reyting kaygısı taşıyor. Dolasıyla içerisinde aşk ve başka unsurların olması lazım. Birebir tarihe bağlı olmasa da büyük çoğunluğu tarihimizi anlattığı için özendirici olması açısından çok önemli görüyorum. Mesela bizler çocukluğumuzda hep yabancı karakterlere özenirdik. Fakat şimdi görüyorum ki çocuklar kayı giysileriyle dolaşıyor, yerli ve milli kahramanlarımıza özeniyor." diye konuştu.

"Abdurrahman Alp" karakterini canlandıran oyuncu Celal Al ise mesleğin en güzel tarafının tarihte yaşamış milli kahramanları, karakterleri canlandırabilme şansı yakalayabilmek olduğunu söyledi.

"Ertuğrul Gazi Türbesi, diziden sonra Eyüp Sultan Türbesi gibi oldu"

"Osman" karakterine hayat veren Emre Üçtepe de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na işaret ederek, "Ben bir sporcu ve genç olarak öncelikle 19 Mayıs Gençlik ve Spor bayramınızı kutlamak isterim. Spor gençleri kötü alışkanlıklardan uzaklaştırır. Sporu kötü alışkanlıkları bırakmak adına inanılmaz bir nimet olarak görüyorum." dedi.

"Melik Alp" karakterine hayat veren oyuncu Melikşah Özen de diziden sonra o döneme dair izleyicilerin ilgisinin oldukça arttığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Dizi başlamadan Ertuğrul Gazi Türbesi'ne ziyarete gittiğimde sadece anma şenliklerinde insanların olduğu onun dışında çok tenha olduğunu öğrenmiştim. Fakat dizi başladıktan sonra gittiğimde gördüm ki hemen hemen Eyüp Sultan Türbesi gibi olmuş."

Oyuncuların dizi hakkında vatandaşların sorularını yanıtladığı söyleşiye, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak da katıldı.

Katılımın yoğun olduğu etkinlikte, Osman karakterini canlandıran genç oyuncu Emre Üçtepe'ye Esenler Belediyesi tarafından sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı, Belediye Başkanı Göksu’ya oyuncular tarafından kılıç hediye edildi.

Belediye tarafından düzenlenen ramazan etkinlikleri 31 Mayıs'a kadar devam edecek.

(AA)