Ertem Şener Beyaz Futbol'dan neden ayrıldı? Ertem Şener kimdir, aslen nereli?

Ünlü spor spikeri ve sunucusu Ertem Şener Beyaz Tv ile yollarını ayırdığını açıkladı. Sosyal medyada dolaşan dedikodular üzerine konuya açıklık getirmek için paylaşımda bulunan Şener kendi isteği ile ayrıldığını belirtti. Şener 2013 yılından bu yana Beyaz Futbol programının moderatörlüğünü yapıyordu. Pek, Ertem Şener neden ayrıldı?



ERTEM ŞENER NEDEN İSTİFA ETTİ?

2013 yılından bu yana Beyaz Tv kanalında Beyaz Futbol programının moderatörlüğünü ve ayrıca Beyaz Tv Spor Müdürlüğünü üstlenen Ertem Şener istifa ettiğini açıkladı. Şener Twitter hesabından yaptığı açıklamada: “Kamuoyuna açıklamam; Gördüğüm lüzum üzerine Beyaz Tv ile bugün “KENDİ İSTEĞİMLE” yollarımı ayırdım. Beyaz Futbol ve Derin Futbol’a bundan sonraki yayın hayatında başarılar dilerim. Sn. Osman Gökçek’e 9 yıldır gösterdiği ilgi ve alaka için teşekkürlerimi borç bilirim” ifadelerine yer verdi.

ERTEM ŞENER KİMDİR, ASLEN NERELİ?

Ertem Şener 1975 yılında Malatya'da doğdu. İstanbul 50.Yıl İNSA Lisesi'ni bitirdikten sonra üniversiteyi Muğla Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünde okudu. Çalışma hayatına radyo ve televizyon programlarında sunuculuk yaparak başladı.

İlk televizyon deneyimini Muğla'nın yerel kanalı Şah Tv'de Muğlaspor - Yeni Salihlispor maç anlatımıyla kazanan Şener, buradan TGRT'ye transfer oldu ve İtalya ligi maçlarındaki anlatımıyla futbol severlerin beğenisini kazandı. Kısa bir süre Kanal 6 da sunuculuk yaptıktan sonra 1997 yılında Star Tv'ye geçti. Star Tv'de yayınlanan UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarının spikerliğini yaptı. Telegol, Futbolig gibi programların sunuculuğunu üstlendi.

2001 yılında özel bir ajans adına çalışmak için İtalya'nın Milano kentine giden Şener, 2002 yılında Star Tv'ye geri döndü. 2012 yılında Kanal D'de yayınlanan Kazanmak İçin Bir Dakika programını sundu. Ağustos 2012'de TV8 ekranlarında yayınlanan yarışma programı Tropy Türk'ün sunuculuğunu ise Helin Avşar ve Taner Güngör ile birlikte üstlendi. Kasım 2012 tarihinden itibaren Beyaz TV'de Beyaz Futbol ve Derin Futbol adlı programlarının sunuculuğunu yapan Şener aynı zamanda Beyaz TV Spor müdürlüğü görevini de yapmaktadır.

2016 yılında TRT1 kanalında yayınlanan yarışma programı Kendi Düşen Ağlamaz'nda sunuculuğuna devam etmektedir. 2015 yılından itibaren çeşitli reklam filmlerinde oyunculuk yaptı. 18 Kasım 2016 tarihinde vizyona giren Adam Mısın! adlı sinema filminde Beyaz Futbol yorumcularıyla birlikte rol aldı. 20 Kasım 2016 tarihinden itibaren Vatan Gazetesinde köşe yazısı kaleme almaya başladı. 22 Aralık'ta Vodafone Park'ta oynanan Şehitlere Saygı Maçı`nın stad içi anonslarını ve sunumunu yaptı.