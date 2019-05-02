Erol Olçok'un ismi senato salonuna verildi

FETÖ'nün darbe girişimine karşı koyarken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde oğlu Abdullah Tayyip ile şehit edilen Erol Olçok'un ismi, Hitit Üniversitesi Rektörlüğünün yeni senato salonuna verildi.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, düzenlediği basın toplantısıyla, Erol Olçok Senato Salonu'nu gazetecilere tanıttı. Hitit Üniversitesinin fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokulu sayısının artması nedeniyle mevcut senato salonunun yetersiz kaldığını belirten Alkan, bundan dolayı yeni bir senato salonu inşa ettiklerini söyledi.

Salonun bir köşesine Kur'an-ı Kerim'in ilk emri olan "ikra" kelimesini, diğer köşesine de dünya haritasını koyduklarını belirten Rektör Alkan, "Kur'an'ın 'oku' anlamındaki ilk emrini farklı bir formatta duvarımıza astık. Okuma ile üniversitenin çok ciddi bağlantısının olduğu düşüncesiyle senato salonumuza bunu yaptırdık. Bir dünya üniversitesi olma hedefimizden dolayı diğer duvara da dünya haritası koyduk." ifadesini kullandı.

Senato salonuna FETÖ ile mücadelenin simge isimlerinden Çorumlu Erol Olçok'un ismini verdiklerini aktaran Alkan, şöyle devam etti:

"2015 yılından itibaren etkisini görmeye başladığımız, 2016 yılında darbe ile tavan yapan FETÖ, bu zaman sürecinde eforumuzun oraya sarf edilmesini gerektirdi. Bazı üniversitelerimizde, özellikle tıp ve hukuk branşlarında bu hainlerin çok ciddi şekilde yuvalandıklarını gördük. Hatta bazı bölümlerin FETÖ nedeniyle ihraçlardan dolayı kapandığını gördük, ancak yeni bir üniversite olan Hitit Üniversitesinde sadece birkaç ihraçla süreci bugünlere getirdik. Bir işin içinde karanlık bir el varsa, karanlıkta yumruk sallamak varsa, kalleşlik varsa, bilin ki bunlar FETÖ'dür. Darbenin ardından geçen 3 yıllık sürede görülüyor ki Hitit Üniversitesi son derece önemli adımlar atmıştır."

Görev süresinin 17 Mayıs'ta sona ereceğini, tekrar rektör olmak için başvuru yapmadığını bildiren Reha Metin Alkan, "Yeni senato salonunun hayırlı olmasını diliyorum. Üniversitemizin en üst karar mekanizması olan senatomuzda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrasında da ülkemizin ve milletimizin menfaatleri doğrultusunda bilim dünyasına güzel katkılar sağlayacak kararların alınacağına gönülden inanıyorum." dedi.

(AA)