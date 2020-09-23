Erol Mütercimler hakkında iddianame: Toplumu aşağılamadan 1,5 yıl hapsi isteniyor

Erdol Mütercimler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca dava açıldı. Katıldığı bir televizyon programında imam hatip mezunları için kullandığı ifadeleri nedeniyle Mütercimler'in ‘Halkın Bir Kesimini Sosyal Sınıf Din, Mezhep, Cinsiyet ve Bölge Farklılığına Dayanarak Alenen Aşağılama’ suçu kapsamında 1,5 yıla kadar hapsi isteniyor.

Sabah Gazetesi'nde yer alan haberde, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Bilal Erdoğan'ın da bulunduğu 16 kişi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu tarafından soruşturma başlatıldı.

MÜTERCİMLER'İN HAPSİ İSTENİYOR

Savcılık yürütülen soruşturma sonunda Erol Mütercimler'in canlı yayında sarf ettiği sözlerin toplumun belirli bir kesimini teşkil eden ve eğitim kurumu olan imam hatip okullarından mezun olmuş kişilere karşı yayın yolu ile alenen tahkirde bulunduğuna kanaat getirerek 'Halkın Bir Kesimini Sosyal Sınıf Din, Mezhep, Cinsiyet ve Bölge Farklılığına Dayanarak Alenen Aşağılama' suçu kapsamında 1,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.