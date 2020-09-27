Ermenistan'ın tezlerini savunan CHP'li Çeviköz'e tepkiler çığ gibi!

Ermenistan'ın tezlerini seslendiren CHP’li Çeviköz’ün sözleri tepki çekti.

CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz’ün Habertürk TV’deki sözleri tartışılıyor.

Canlı yayında “Maalesef gelen haberlerde, Türkiye'den Azerbaycan'a silah yardımı yapıldığı ve söylentilere göre cihatçı grupların da Azerbaycan'a gönderildiği ifade ediliyor.” şeklinde konuşan Çeviköz’e sosyal medyada tepki yağdı.

Ünal Çeviköz’ün daha önce Türkiye’nin Bakü Büyükelçiliği görevinde bulunmuş bir isim olmasına rağmen Ermenistan tarafının iddialarını seslendirmesi dile getirildi.

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