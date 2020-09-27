  • $7,657
  • 8,9258
  • 458.194
  • 1124.17
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Güncel
  • Ermenistan'ın tezlerini savunan CHP'li Çeviköz'e tepkiler çığ gibi!
27 Eylül 2020 Pazar 23:39 | Son Güncelleme:

Ermenistan'ın tezlerini savunan CHP'li Çeviköz'e tepkiler çığ gibi!

Ermenistan'ın tezlerini savunan CHP'li Çeviköz'e tepkiler çığ gibi!

CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz'ün katıldığı televizyon programında söylediği sözler pes dedirtti. Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği görevinde bulunmuş bir isim olan Çeviköz'ün Ermenistan'ın tezlerini savunması tepkilere neden oldu.

Ermenistan'ın tezlerini seslendiren CHP’li Çeviköz’ün sözleri tepki çekti.

CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz’ün Habertürk TV’deki sözleri tartışılıyor.

Canlı yayında “Maalesef gelen haberlerde, Türkiye'den Azerbaycan'a silah yardımı yapıldığı ve söylentilere göre cihatçı grupların da Azerbaycan'a gönderildiği ifade ediliyor.” şeklinde konuşan Çeviköz’e sosyal medyada tepki yağdı.

Ünal Çeviköz’ün daha önce Türkiye’nin Bakü Büyükelçiliği görevinde bulunmuş bir isim olmasına rağmen Ermenistan tarafının iddialarını seslendirmesi dile getirildi.

AK Partili Bülent Turan'dan CHP'li Çeviköz'e tepki: CHP Ermenistan partisi mi oldu?
<p>Azerbaycan Savunma Bakanlığının YouTube hesabından paylaşılan videoda, Ermenistan ordusuna ait mü

Yeni görüntüler ortaya çıktı: Azerbaycan Ermenistan'ın mühimmat deposunu vurdu

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

27 Eylül altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın fiyatları...

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.