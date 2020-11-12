Ermenistan'da yer yerinden oynuyor! Paşinyan sırra kadem bastı

Dağlık Karabağ'da Azerbaycan'a karşı ağır yenilgi alarak bölgeden çekilmek zorunda kalan Ermenistan'ın başkenti Erivan'da yer yerinden oynuyor. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan kayıplara karışırken gelen son dakika haberine göre kendisinin Savunma Bakanlığı binasındaki sığınakta saklandığı iddia edildi.

PAŞİNYAN SIRRA KADEM BASTI

Sabah'ta yer alan habere göre ABD elçiliğinde de olabileceğini öne sürülen Paşinyan'la ilgili protestocular meclis binasını ve kamu binalarını işgal etti. Ermenistan Başbakanı Paşinyan ise tüm bunlar olurken sırra kadem bastı. Ermenistan basınında "halk, Başbakan Paşinyan'ın nerede olduğunu bilmek istiyor" şeklinde haberler yer alırken, dikkat çekici iddialarda bulunuldu.

HÜKÜMETİN İSTİFASI İÇİN PROTESTO BAŞLATTILAR

Öte yandan muhalif partiler, Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'da çatışmaları sona erdiren anlaşmayı imzalaması nedeniyle hükümetin istifası için protesto başlattı.

MUHALEFET PARTİLERİNDEN PAŞİNYAN'A İSTİFA ÜLTİMATOMU

Protestocular, başkent Erivan'daki Özgürlük Meydanı'nda toplandı. Paşinyan'ın Dağlık Karabağ'da Azerbaycan karşısında yenilgiyi kabul etmesine karşı çıkan protestocular, hükümetin istifa etmesini istedi. Muhalefet partileri de Paşinyan'ın istifası için dün gece yarısına kadar ültimatom verdi.

Hükümete muhalif "Daşnaktsutyun" Yüksek Konsey Temsilcisi İşhan Sagatelyan, gösterilerde yaptığı konuşmada, Ulusal Kurtuluş Komitesini oluşturduklarını duyurdu. Ülkede gösterilerle birlikte iç savaşın çıkabileceği iddia ediliyor.