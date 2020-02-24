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Ermeni askerler, bir Azerbaycan askerini şehit etti

Ermeni askerler, bir Azerbaycan askerini şehit etti

Ateşkesi ihlal eden Ermeni askerlerin Ermenistan-Azerbaycan sınırında açtığı ateş sonucu Azerbaycan ordusundan bir askerin şehit olduğu bildirildi.

Ermenistan-Azerbaycan sınırında Ermeni askerlerin açtığı ateş sonucu Azerbaycan ordusundan bir asker şehit oldu.

AA'nın Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetleri Komutanlığından yapılan açıklamaya dayandırdığı haberine göre, Ermenistan ordusunun Gazah ilinin Kuşçu Ayrım köyü yönünde ateşkesi ihlal ettiği belirtildi.

Açıklamada, Ermenistan ordusunun havan topu ve diğer büyük çaplı silahlarla açtığı ateş sonucu Azerbaycan ordusundan İbrahim Veliyev isimli askerin şehit düştüğü ifade edildi.

Azerbaycan ordusunun açılan ateşe karşılık verdiği vurgulanan açıklamada, Ermenistan ordusundan bir askerin öldürüldüğü, bir subayın da yaralandığı kaydedildi.


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