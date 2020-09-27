27 Eylül 2020 Pazar 20:47 | Son Güncelleme:
Ermenistan'a mühimmat darbesi! Azerbaycan yeni görüntüleri paylaştı
AA
Azerbaycan- Ermenistan hattında sıcak çatışma sürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, yeni paylaştığı görüntüde, Azerbaycan Ordusu'nun Ermeni ordusuna ait bir cephane deposunu İnsansız Hava Araçları (İHA) ile imha edilldiğini duyurdu.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna ait mühimmat deposunun imha görüntülerini paylaştı.
AA'nın haberine göre, Azerbaycan Savunma Bakanlığının YouTube hesabından paylaşılan videoda, Ermenistan ordusuna ait mühimmat deposunun imha edildiği görüntüler yer alıyor.
Sabah saatlerinde Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı.
Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlatmış ve bazı yerleşim birimlerini işgalden kurtarmıştı.