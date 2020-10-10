Ermenistan ordusu bozguna uğratıldı

Azerbaycan Ordusu, Dağlık Karabağ’daki Ermenistan işgaline karşı verdiği savaşta Ermenistan Ordusu’nu büyük bir bozguna uğrattı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in dün yaptığı açıklamaya göre, çatışmaların başladığı 27 Eylül’den itibaren Ermenistan ordusunun kayıpları şu şekilde:

İMHA EDİLENLER



16 komuta merkezi

196 tank

36 piyade zırhlı aracı

24 top bataryası

136 top ve 56 havan

10 kundağı motorlu obüs

38 Grad füzesi

1 Uragan füzesi

1 TOS-1 A füze sistemi

2 S-300 hava savunma sistemi

2 REM hava savunma sistemi

25 OSA hava savunma sistemi

2 KUP hava savunma sistemi

ELE GEÇİRİLENLER



Azerbaycan ordusu tarafından ele geçirilen Ermenistan’a ait silah ve mühimmatlar ise şunlar:

18 tank

4 top

22 piyade savaş aracı

12 havan topu

4 UAZ tipli kamyon

1 ekskavatör

27 İgla füze sistemi

1 Zil tipli, 9 GAZ tipli kamyon.

HAVA SAVUNMASI ÇÖKTÜ



Ermenistan Ordusu’nun karadan havaya roket sistemlerinin 60’ı yok edildi. Ermenistan 2 adet S-300’ünü de kaybetti. Ermenistan Ordusu’nun binlerce askerini de kaybetiği belirtiliyor.

ERMENİSTAN SİLAHLARI KARABAĞ’DA



Savunma araçları bilgilerini wikipedia.org, cia.gov, icanw.org, ülkelerin resmi web siteleri ve haberlerden derleyen armedforces.eu sitesine göre, Ermenistan ordusunda 529 tank, 293 top, 38 kundaktan motorlu obüs, Grad, Uragan ve TOS modeli 105 çok namlulu roket atar, yaklaşık bin zırhlı araç bulunuyor. Siteye göre, Karabağ’da Ermenistan’ın silahlandırdığı grupların donanımında da, 316 tank, 324 zırhlı araç, 322 top, 44 çoklu roketatar, sayısı bilinmeyen uçaksavar ve hava savunma sistemleri bulunuyor. Bu araçların çoğunun Ermenistan ordusundaki araçlar olduğu düşünülüyor. Ermenistan’ın ayrıca yasa dışı olarak Karabağ bölgesine gönderdiği çok sayıda eski Sovyet savaş araçları ile tek kişinin taşıyabileceği füze ve roket sistemleri de bulunuyor.

ERİVAN BÜTÜN ELEŞTİRİLERİ YASAKLADI



Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, işgal altında tuttukları Dağlık Karabağ’da cephe hattında yaşanan olumsuzluklarla ilgili yetkililerin eleştirilmesini yasakladı. Karabağ’ın savunmasına ve güvenliğine karşı kampanya yapılması, ordunun savunma kabiliyetine yönelik şüphe uyandıran programların yayınlanması da yasaklar arasına girdi.

ERMENİSTAN FOSFOR BOMBASI KULLANDI



Ermenistan ordusunun Karabağ’da kimyasal içeren fosfor bombası kullandığı tespit edildi. Azerbaycan Ulusal Mayın Eylem Ajansı’na (ANAMA) bağlı bir ekip, Ermenistan tarafından atılan fosfor bombası bulunduğunu açıkladı. Bomba, kontrollü bir şekilde patlatıldı. Ermenistan Mingaçevir’e de roket saldırısı düzenledi.

Ermenistan askerleri araçlarını bırakıp kaçarken, Azerbaycan, el koyduğu araçları kullanmak üzere boyadı. Dün de Ermenistan’dan 6 tankın ele geçirildiği öğrenildi.

CEBRAYIL’A BAYRAK ÇEKİLDİ



Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan Ordusu tarafından Ermenistan işgalinden kurtarılan Cebrayıl iline Azerbaycan bayrağı dikildiği bildirildi.

SARP KAPISINDA KUYRUK OLUŞTU



Gürcistan’da, Ermeni köylerinden geçişi sırasında uluslararası taşımacılık yapan Türk plakalı TIR’lara saldırı olması üzerine, araçlar Artvin’deki Sarp Sınır Kapısı’na yöneldi. Sınırda kuyruklar oluştu.