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20 Ekim 2020 Salı 10:37 | Son Güncelleme:

Ermenistan işgalinden kurtarılan Dağlık Karabağ'ın bir köyünde 27 yıl sonra ezan sesi

İşgalci Ermenistan güçlerinden kurtarılan Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki köylerinden birinde 27 yıl sonra ilk kez ezan okundu.

Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’da topraklarını işgalden kurtarmak üzere başlattığı harekat devam ediyor.

Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ’da Ermeni işgalinden kurtardığı bir köyde, 27 yıl sonra ilk kez ezan okundu. Ezan okunan köyün adresi ise güvenlik önlemleri nedeniyle belirtilmedi

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