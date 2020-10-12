Ermenistan çocukları vurdu! Katil ateşi kesmedi

Ermenistan Ordusu’nun, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden, Azerbaycan’ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti. Hain saldırıda 35 kişi de yaralandı. Saldırıya sert tepki gösteren Dışişleri Bakanlığı ‘’Ermenistan’ın insani ateşkesi ihlal ederek, sabaha karşı Azerbaycan’ın ikinci büyük kenti Gence’ye düzenlediği roket saldırısını şiddetle kınıyoruz’’ şeklinde açıklama yaptı. Bu arada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Çavuşoğlu, mevkidaşı Lavrov ile yaptığı görüşmede, “Ermenistan’ın ateşkese uyması” konusunda uyarılmasını istedi.

KADINLAR, ÇOCUKLAR HEDEF



Azerbaycan Başsavcılığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Ermenistan tarafından fırlatılan füzelerin, Gence kentinde sivillerin oturduğu konutlara isabet ettiği belirtildi.

Saldırının şiddetiyle yıkılan evlerin enkazında arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği bilgisine yer verilen açıklamada, ölenlerden 4’ünün kadın, yaralılardan 6’sının çocuk olduğu aktarıldı.

AZERBAYCAN KARŞILIK VERDİ

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, gece boyunca süren karşı saldırılarda Ermeni birliklerinin vurulduğunu, Ermenistan Ordusu’na ait askeri araçların imha edildiğini duyurdu. Azerbaycan Ordusu’nun karşı saldırısı sonucu Ermenistan Ordusu’na ait 5 tane T-72 tankı, 6 tane D-20 ve D-30 obüs, 5 mühimmat yüklü araç, 11 askeri araç, 3 BM-21 “Grad” roketatar, 5 2S1 “Gvozdika” obüs, 8 hava savunma sistemi ve radar istasyonu imha edildi.

SALDIRI KAMERALARA YANSIDI



Ermenistan’ın Gence kentini vurma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Saldırının şiddetiyle yıkılan evlerin enkazında arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

BURASI KARARGAH DEĞİL BİZİM EVİMİZ



Saldırı nedeniyle enkaz altında kalan ve hafif sıyrıklarla kurtulan Genceli vatandaşlar, o dehşet anları ve neler yaşadıklarını anlattı. Tamamen yıkılan evden kendi imkanlarıyla çıktığını söyleyen Ali Memedov, “İlk önce bir patlama sesi duyduk. Sonra ev hemen üzerimize çöktü. Ben ilk önce deprem oldu zannetim. Daha sonra ailemle birlikte enkazdan çıktık” dedi. Memedov, “Çocukların ve kadınların bağırışlarını duydum. Hemen onlara yardım edip, olay bölgesinden uzaklaşmaya çalıştık” diye konuştu. Ermenistan’ın ateşkes çağrısına güvenilmemesi gerektiğini belirten bölge sakinlerinden İlham Abbasov da, “Neydi burası. Askeri karargah mı? Orduevi mi? Çocuk ve kadınların yaşadığı bir mahalle ve hemen yanında da bir park” dedi.

ÇAVUŞOĞLU-LAVROV GÖRÜŞTÜ



ERMENİSTAN’I DURDURUN



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, mevkidaşı Lavrov ile yaptığı görüşmede, “Ermenistan’ın ateşkese uyması” konusunda uyarılmasını istedi.

İŞGALCİ, SALDIRGAN ZİHNİYET ORTADA



Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Bu saldırı Ermenistan’ın gayrimeşru işgalini sürdürebilmek için uluslararası insancıl hukuku ihlal etmekte beis görmediğini ve ateşkes dilinden anlamadığını da ortaya koymaktadır. Ermenistan’ın bu mütecaviz eylemleri şaşırtıcı olmayıp her zamanki işgalci ve saldırgan zihniyetinin açık bir yansımasıdır.”

TÜRK KONSEYİ’NDEN ERİVAN’A KINAMA



Türk Konseyi Ermenistan’ın Azerbaycanlı sivillere ve yerleşim yerlerine yönelik gerçekleştirdiği saldırıları kınadı. Türk Konseyi’nin twitter hesabından yapılan açıklamada, “Türk Konseyi uluslararası hukukun açık ihlali olan Azerbaycan şehirlerinin ve sivillerin Ermenistan tarafından ayrım gözetilmeksizin bombalanmasını şiddetle kınamaktadır” denildi.

CAN AZERBAYCAN’IN HEP YANINDAYIZ



Ankara’da, Azerbaycan ordusunun başlattığı operasyona destek amacıyla miting düzenlendi. Kars Ardahan Iğdır Dernekler Federasyonu öncülüğünde Güvenpark’ta düzenlenen etkinlikte, bazı sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle vatandaşlar, ellerinde Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla bir araya geldi.

MSB: DÜNYA ARTIK SESİNİ YÜKSELTSİN



Milli Savunma Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden ve Azerbaycan’ın Gence kentine saldıran Ermenistan’a sert tepki gösterdi. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, “Savaş suçu ve insanlık suçu işleyen Ermenistan, şimdi de ateşkesi ihlal ediyor. Uluslararası kamuoyu Ermenistan’a karşı sesini yükseltmelidir” denildi.

AB: ATEŞKESE UYULMALI



Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Dağlık Karabağ’da Azerbaycan ve Ermenistan’a ateşkese uyma çağrısında bulundu. Michel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Azerbaycan ve Ermenistan arasında varılan insani ateşkesin gerginliğin düşürülmesine yönelik önemli bir adım olduğunu vurguladı.

PAŞİNYAN, PUTİN’E TEŞEKKÜR ETSİN



Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan’ın sivilleri hedef almasına cevap verileceğini söyledi. Rusya’nın Erivan’a ücretsiz silah desteği verdiğini belirten Aliyev, “Paşinyan, Putin’e teşekkür etmeli” dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan’ın ateşkese rağmen Gence’de yaptığı katliamla ilgili, “Gereken cevabı vereceğiz” dedi. Aliyev, “Türkiye’nin dünyada ve bölgede istikrar sağlayan bir role sahip olduğunu belirterek, “Türkiye’nin çatışmanın çözümünde önemli rol oynaması gerektiğine ve oynayacağına dair hiç şüphe yok. Bunun hukuki mi yoksa fiili mi olacağı ise teknik bir konudur. Çatışmayı çözmek istiyorsak, bu yeni bir formatta çözülmelidir” diye konuştu. Aliyev, Rus RBK kanalına verdiği mülakatta, son iki haftada Ermenistan’a ait milyarlarca dolarlık askeri ekipman imha ettiklerini söyledi. Ermenistan’ın söz konusu ekipmanları alacak bütçeye sahip olmadığını anlatan Aliyev, “Bu para nereden geliyor? Tüm bu ekipmanlar Rusya tarafından ücretsiz bir şekilde sağlanıyor. Ermenistan’ın Türkiye ile sınır güvenliği bile Rus askerleri tarafından sağlanıyor. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya bir kez daha Ermenistan’ı kurtarmaya geldiği için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e teşekkür etsin” diye konuştu. Aliyev, Rusya’nın Ermenistan üzerindeki söz konusu tahakkümü kullanması için görüşmeler yapıldığını belirterek, “Ermenistan’ın Karabağ işgalini sonlandırması için Rusya ile çok sayıda görüşme yaptık ancak bu gerçekleşmedi. Rusya’nın, Ermenistan’ı Azerbaycan’la çözüm yoluna gitmek konusunda ikna edebileceğine eminim. Çözüm ise Ermenistan’ın topraklarımızdan çekilmesi, vatandaşlarımızın topraklarına geri dönmesi ve tekrar birlikte yaşamaya başlamamızdır” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE DÜNYADA VE BÖLGEDE İSTİKRAR SAĞLADI



Karabağ'a ilişkin müzakerelere Türkiye’nin de dahil edilmesi gerektiğinin altını çizen Aliyev, şöyle konuştu: “Türkiye, dünyada ve bölgede istikrar sağlayan bir role sahiptir. Türk liderliğinin açık tutumu sayesinde çatışmalara üçüncü tarafların müdahil olması engellendi. Bu nedenle, Türkiye çatışmaların sonlandırılması da dahil bölgemizde daha büyük bir role sahip olmalıdır.”