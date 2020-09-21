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21 Eylül 2020 Pazartesi 11:21 | Son Güncelleme:

Ermenistan-Azerbaycan sınırında çatışma! Bir Azerbaycan askeri şehit oldu

Ermenistan-Azerbaycan sınırında çatışma! Bir Azerbaycan askeri şehit oldu

Ermenistan ordusunun Azerbaycan sınırını ateşkesi ihlal ederek, ateş açarak çıkan çatışmada bir Azerbaycan askeri şehit oldu.

Ermenistan-Azerbaycan sınırın Tovuz bölgesinde çıkan çatışmada, Azerbaycan ordusundan bir asker şehit oldu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun sınırın Tovuz bölgesinde ateşkesi ihlal ettiği ve açılan ateşte bir askerin şehit olduğu bildirildi.

Bakanlık yetkililerinin, şehit askerin aile ve yakınlarına taziye dileklerinde bulunduğu belirtilen açıklamada, durumun gerginleşmesinin sorumlusunun Ermenistan yönetimi olduğu vurgulandı.

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