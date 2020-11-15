Ermenistan 30 yılın tazminatını ödeyecek

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Ermenistan’ın Dağlık Karabağ’da 30 yıl işgal altında tuttuğu topraklardaki yıkım nedeniyle Azerbaycan’a verdiği zararın uluslararası kuruluşların da katılımıyla hesaplanacağını bildirdi.

TAKASLAR BAŞLADI

Hacıyev, “Ermenistan sivil hedeflere 30 bin top mermisi ve 227’den fazla füze, ayrıca balistik füze ve misket bombaları attı. Hesaplama sürecine BM ve Dünya Bankası gibi kuruluşlar da dahil edilecek” dedi. Zatışmalarda hayatını kaybeden askerlerin cesetleri de karşılıklı iade edildi.

‘Artık Karabağ sorunu’ değil



Dağlık Karabağ’a gelen Rus Barış Gücü askerleri İHA’larla ilk izleme faaliyetini gerçekleştirdi. Rusya Devlet Başkanı Putin ise yaptığı toplantıda, “Umarım artık ‘Dağlık Karabağ Sorunu’ ifadesini kullanmayacağız” dedi.



‘Karabağ’ın tek kazananı Türkiye’

Rusya’nın önde gelen gazetelerinden Vedomosti, Karabağ savaşının Ermenistan’ın yanı sıra bölgede hakimiyetini kaybeden Rusya için de felaketle sonuçlandığını, Türkiye’nin bölgedeki prestijinin ise önemli oranda arttığını yazdı.



Ermeni papazın keskin dönüşü

Çatışmaların başladığı ilk günlerde kalaşnikof silahla poz veren Ermeni papaz Hovhannes, BBC’ye artık müzakere masasına oturmak istediğini söyledi.



MSB: Teknik görüşmeler devam edecek

Milli Savunma Bakanlığı’nda Türk ve Rus askeri heyetleri arasında Karabağ’daki ateşkes sonrasında yürütülecek çalışmalarla ilgili teknik görüşmeler dün sona erdi. Görüşmelerin haftaya devam edeceği belirtildi. MSB, kahraman Azerbaycan ordusu için özel bir video da paylaştı.

