Erkenci Kuş yeni 42. bölüm fragmanı Erkenci Kuş izle 41. son bölüm Star TV'de

Erkenci Kuş 41. son bölüm ardından dizinin takipçileri Erkenci Kuş 42. yeni bölüm fragmanı hakkında araştırma yapmaya başladı. Dizinin bu haftaki bölümünde; Sanem, bir dernek tarafından yılın yazarı seçildiğinde, Yiğit bunu Sanem'le başbaşa kalmak için bir fırsata dönüştürmek ister. Aziz, ekibin de yardımıyla Yiğit'i devreden çıkarıp, Can ve Sanem'in bir arada olacağı, Can'ın onun fotoğraf çekimini yapacağı bir ortam yaratır.

ERKENCİ KUŞ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak fragman yayınlandığı takdirde haberimizden izleyebilirsiniz.

ERKENCİ KUŞ YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Can, teknem bozuldu bahanesiyle geri döner. Sanem’e senin için döndüm diyemez. Sanem teknesi yüzünden dönmesine bozulur fakat neden benim için dönmedin de diyemez. Çiftimiz, gururundan birbirine derdini anlatamaz ama kader ağlarını örmüştür bir kere. Fikr-i Harika ekibi de kaderin işini hızlandırmaya devam eder.

Sanem, bir dernek tarafından yılın yazarı seçildiğinde, Yiğit bunu Sanem'le başbaşa kalmak için bir fırsata dönüştürmek ister. Aziz, ekibin de yardımıyla Yiğit'i devreden çıkarıp, Can ve Sanem'in bir arada olacağı, Can'ın onun fotoğraf çekimini yapacağı bir ortam yaratır. Sanem ve Can bir arada olsun yeter, dünya duracak zaten!

Bu arada Can, Yiğit'in kitabı yaktığından emindir ve onun foyasını ortaya çıkarmak ustaca bir plan yapar.

ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜM İZLE - STAR TV

ERKENCİ KUŞ DİZİSİ KONUSU

Erkenci Kuş, Sanem (Demet Özdemir) ve Can (Can Yaman)'ın reklam ajansında tesadüf eseri karşılaşması ile başlayan büyük aşkı ekrana getirecek. Erkenci Kuş yakında Star'da izleyiciyle buluşacak.

Erkenci Kuş'un konusu: Sanem'in, babası Nihat'ın bir bakkal dükkânı vardır. Küçük yaşlardan itibaren her sabah çok erken saatlerde nefes darlığı yaşayan babasının yerine bakkalı açan Sanem, ablası Lale'nin tam tersi doğal, neşeli ve yaşam dolu bir genç kızdır. Sanem, ablasının çalıştığı kadın dergisi Kontes'te eleman arandığını duyunca iş başvuru yapacak ve dizide macera da ondan sonra başlayacak.

Derginin patronu Aziz beyin iki oğlu var; Can ve Emre Sanem işlerin pek de yolunda gitmediği dergide çalışmaya başladıktan sonra bir anda kendisini ilginç olayların içinde bulacak. Can Yaman'ın canlandıracağı patronun oğlu Can Divit'le arasında tesadüflerle başlayan yakınlaşma olayların yönünü değiştirecek. Son derece maceracı bir ruha sahip olan Can, şehir hayatının küçük hesaplarından uzak doğayı seven sportmen bir gençtir. Bu özellikleri Sanem'le arasında özel bir bağın kurulmasına da neden olacak.

Kerem Çakıroğlu'nun yönetmenliğini yaptığı projenin çekimleri başladı. Yaz dizisi olarak ekrana gelecek olan dizisinin hikâyesi, Ufak Tefek Cinayetler dizisinin senaryosunu yazan Meriç Acemi'nin kaleminden çıktı.

ERKENCİ KUŞ OYUNCULARI

CAN YAMAN KİMDİR?

Can Yaman, 1989 yılında İstanbul’da doğdu. Aslen Yugoslav kökenli olan Yaman, ilk ve orta okulu Bilfen Koleji'nde, liseyi ise İtalya Lisesi'nde okudu. Okul hayatı başarılarla dolu olan Can Yaman, liseyi birincilikle bitirdi. Öğrenci değişim programı kapsamında Amerika’ya giden Yaman, burslu olarak okuduğu Yeditepe Üniversitesi Hukuk Bölümü’nden 2012 yılında mezun oldu.

6 ay boyunca avukatlık yapan ve iki dil bilen Can, hobi olarak oyunculuk dersleri aldı. İlk dizisi Gönül İşleri'nde Bedir karakterini canlandırdı. Sinem Kobal’ın hayat verdiği Sevda ile yaşadığı gelgitli aşk dikkatleri çekti. Genç oyuncu, ikinci dizisi olan ‘İnadına Aşk’ta Yalın Aras rolü ile hayran kitlesini genişletti.

DEMET ÖZDEMİR KİMDİR?

Demet Özdemir 26 Şubat 1992 yılında Kocaeli'n de dünyaya gelmiştir. Bir ablası ve bir abisi olmak üzere toplam da üç kardeştirler. Demet Özdemir 8 yaşındayken annesi ve babası ayrıldı. Böylece annesiyle beraber İstanbul'a kalıcı olarak yerleşti. Lise eğitimini Akşam lisesinde tamamladıktan sonra Şahika Tekand'dan dans tiyatro kursu aldı. Demet Özdemir'in boyu 1.70 cm'dir.

İş hayatına ilk olarak ses sanatçısı Bengü'nün dansçı kızlarından biri olarak başladı. Esnek hareketleri ile dikkatleri üzerine çekti ve kısa sürede Efes kızlarından biri olmayı başardı. 2009'da şarkıcı Mustafa Sandal'ın ”Ateş Et” klibinde dansçı kız olarak yer aldı.

Demet Özdemir 2012 yılında oynadığı Pegasus reklam filmi ile ekranların tanınan yüzü olma şansını elde etti. Dizi kariyerine 2013 yılında ”Sana Bir Sır Vereceğim” adlı dizide Aylin karakterini oynayarak başladı. Ardından Kıvanç Tatlıtuğ'un başrol oynadığı ”Kurt Seyit ve Şura” dizisinde Alya karakterini canlandırdı. Ünlü şarkıcı son olarak 2015 yılında gösterime giren ”Tut Sözünü” filminde rol aldı.

ROL ALDIĞI YAPIMLAR

2013 yılında Sana Bir Sır Vereceğim

2014 yılında Kurt Seyit ve Şura

2014 yılında Kaçak Gelinler

2015 yılında Tut Sözünü

2015 yılında Çilek Kokusu