Erkenci Kuş izle 38. son bölüm Erkenci Kuş 39. yeni bölüm fragmanı Star TV'de

Erkenci Kuş’un 39. yeni bölüm fragmanı heyecanla bekleniyor. Erkenci Kuş’un yeni bölümünde de heyecan bitmiyor. Erkenci Kuş’un son bölümünde Hüma Hanım birbirlerine uygun olmadıklarını anlayacaklarını söyler ve sorun etmiyormuş gibi görünmeye çalışır. Düğün alışverişine çıkan Can ve Sanem tatlı tartışmalar yaşar. Can her şeyi ödemek isterken Sanem ise adete uygun olarak gelinin ödemesi gerektiğini söyler. Tatil planı yapan ve evi nasıl düzenleyeceğini düşünen Sanem ve Can’ın fikir ayrılıkları ortaya çıkar. Düğün günü Can “Evlenmek istemiyorsan söyle, vazgeçelim bu işten.” der.

ERKENCİ KUŞ 39. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Star TV’nin sevilen dizisi Erkenci Kuş’un 39. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığı gibi haberimize eklenecektir.

ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 38. BÖLÜM ÖZETİ

Emre ve Leyla’nın evlenmesi annelerini hastanelik eder. İkisi de bu durumu başta kabullenemez ve çocuklarına tavır alırlar. Can ve Sanem anneleri ve kardeşleri arasında denge kurmaya çalışır. Mevkıbe her şeyin usulüne göre yapılmasını isteyince, Emre ve Leyla, Can ve Sanem’den yardım ister. Balayı, kına hazırlığı da dahil her şeyle Can ve Sanem ilgilenir ve arada fikir ayrılıklarına düşerler. Bu arada Hüma’nın bu evliliği kabul etmeye niyeti yoktur, bir yandan da Can ve Sanem’in arasını bozmak için plan yapar ve Yiğit’ten yardım ister. Acaba başarılı olabilecek midir?

ERKENCİ KUŞ' BEYRUT YOLCUSU

Sezona damga vuran, yılın ikilisi Demet Özdemir ve Can Yaman ödüle doymuyor. Ekranların sevilen ikilisi her yıl Arap dünyasının başarılı isimleri ödüllendirdiği "Murex D'or" törenine katılmak için Beyrut'a gidiyor. Yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği "Erkenci Kuş" dizisinin başrol oyuncuları Demet Özdemir ve Can Yaman, bu yıl 19.su Beyrut'ta, 6 Nisan tarihinde düzenlenecek olan "Murex D'or Ödül Töreni'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ve "En İyi Erkek Oyuncu" ödüllerine layık görüldü. Ortadoğu'nun en önemli ödül törenine katılacakları için heyecanlı olan Özdemir ve Yaman bu sezon yer aldıkları "Erkenci Kuş" dizisiyle milyonların kalbine adeta taht kurdu. Murex D'or Ödül Töreni önceki yıllarda Beren Saat, Murat Yıldırım ve Songül Öden gibi isimleri ödüle layık görmüştü.

ERKENCİ KUŞ DİZİSİ KONUSU

Erkenci Kuş, Sanem (Demet Özdemir) ve Can (Can Yaman)’ın reklam ajansında tesadüf eseri karşılaşması ile başlayan büyük aşkı ekrana getirecek. Erkenci Kuş yakında Star’da izleyiciyle buluşacak.

Erkenci Kuş’un konusu: Sanem’in, babası Nihat’ın bir bakkal dükkânı vardır. Küçük yaşlardan itibaren her sabah çok erken saatlerde nefes darlığı yaşayan babasının yerine bakkalı açan Sanem, ablası Lale’nin tam tersi doğal, neşeli ve yaşam dolu bir genç kızdır. Sanem, ablasının çalıştığı kadın dergisi Kontes’te eleman arandığını duyunca iş başvurusu yapacak ve dizide macera da ondan sonra başlayacak.

Derginin patronu Aziz beyin iki oğlu var; Can ve Emre Sanem işlerin pek de yolunda gitmediği dergide çalışmaya başladıktan sonra bir anda kendisini ilginç olayların içinde bulacak. Can Yaman’ın canlandıracağı patronun oğlu Can Divit’le arasında tesadüflerle başlayan yakınlaşma olayların yönünü değiştirecek. Son derece maceracı bir ruha sahip olan Can, şehir hayatının küçük hesaplarından uzak doğayı seven sportmen bir gençtir. Bu özellikleri Sanem’le arasında özel bir bağın kurulmasına da neden olacak.

Kerem Çakıroğlu’nun yönetmenliğini yaptığı projenin çekimleri başladı.Yaz dizisi olarak ekrana gelecek olan dizisinin hikayesi, Ufak Tefek Cinayetler dizisinin senaryosunu yazan Meriç Acemi’nin kaleminden çıktı.