Erkek arkadaşı var diye kızını katletmişti... Şeyma Yıldız cinayetinde yeni gelişme

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yaşayan Harun Yıldız (51) polisi arayarak kızı Şeyma Yıldız'ı (18) Kargın Mahallesi yolu üzerinde tabancayla öldürdüğünü söyledi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Harun Yıldız'ı gözaltına aldı.

Başına ve beline mermi isabet eden 12. sınıf öğrencisi Şeyma Yıldız'ın yol kenarında bulunan cesedi, olay yeri ekibinin incelemesinin ardından Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinde ve zanlının kızını bölgeye getirdiği minibüste inceleme yaptı. Ekiplerin incelemeleri sırasında Çubuk-Kargın yolu trafiğe kapatıldı.

Genç kızın cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen Harun Yıldız, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Şeyma Yıldız'ın cenazesi ise otopsinin ardından yeniden Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, burada yakınları ile Şeyma Yıldız'ın Çubuk Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden arkadaşlarına başsağlığı diledi.

Daha snra Çankırı'nın Orta ilçesine gönderilen Şeyma Yıldız'ın cenazesi, Kayılar Mahallesi Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında defnedildi.

(AA)