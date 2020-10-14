Erkek arkadaşı itiraf etti: Günlerdir kayıp olan emekli hemşire cinayete kurban gitmiş

Didim'de 10 Ekim tarihinde evinden ayrılan ve bir daha haber alınamayan iki çocuk annesi Hatice Tusu'nun cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

İHA'da yer alan habere göre, Tusu'yu bulmak için başlatılan çalışma sonrası güvenlik kameraları incelemeye alındı.

ERKEK ARKADAŞI CİNAYETİ İTİRAF ETTİ.

Yapılan incelemede Tusu'nun en son erkek arkadaşı S.A. ile buluştuğunu belirleyen polis ekipleri, emekli hemşirenin erkek arkadaşını gözaltına aldı.

Emniyet'teki sorgusunda cinayeti itiraf eden S.A.,Tusu ile bir süre tartıştıktan sonra kavga ettiklerini ve boğazını sıktığını, burnundan kan gelmesi sonucunda da öldüğünü anladığını ifade ettiği öğrenildi.

Emekli hemşire Tusu’nun erkek arkadaşı tarafından Hisar Mahallesi Sağtur Plajı’na gömüldüğünün öğrenilmesi üzerine bölgede arama yapıldı. Ekipler bölgede yaptıkları çalışmalarda emekli hemşirenin cansız bedenini toprağa gömülü şekilde buldu. Emekli hemşirenin kesin ölüm nedeninin yapılacak olan otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi.