Ergenekon'un seyrini değiştiren binbaşının abisi Boğaziçili imam
Eskişehir’de annesinin evinde ele geçen bomba ve silahlarla bir süre önce gerekçeli kararı açıklanan Ergenekon soruşturmasının seyrini değiştiren Binbaşı Fikret Emek’le ilgili çarpıcı bir bilgi ortaya çıktı.
Örgüt üyelerinin ifadelerinde FETÖ/PDY üyesi olduğu iddia edilen Emek’in ‘örgüt abisi’nin Metin Çetiner adlı mahrem imam olduğu iddia edildi. FETÖ Çatı/2 soruşturmasında ifadesi alınan Ç.A., “Örgüt içerisinde Binbaşı Fikret Emek’e ağabeylik yapan Metin Çetiner, Kara Harp Okulu’ndan atılma, 1983- 85 dönemi olabilir, bir şahıstır. 1988 yıllarında Boğaziçi Üniversitesi’nde eğitim görürken Kuleli Askeri Lisesi imamlığını yapmıştır” diye konuştu.