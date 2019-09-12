Ergenekon'un seyrini değiştiren binbaşının abisi Boğaziçili imam

Örgüt üyelerinin ifadelerinde FETÖ/PDY üyesi olduğu iddia edilen Emek’in ‘örgüt abisi’nin Metin Çetiner adlı mahrem imam olduğu iddia edildi. FETÖ Çatı/2 soruşturmasında ifadesi alınan Ç.A., “Örgüt içerisinde Binbaşı Fikret Emek’e ağabeylik yapan Metin Çetiner, Kara Harp Okulu’ndan atılma, 1983- 85 dönemi olabilir, bir şahıstır. 1988 yıllarında Boğaziçi Üniversitesi’nde eğitim görürken Kuleli Askeri Lisesi imamlığını yapmıştır” diye konuştu.