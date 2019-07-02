Ergenekon'da 235 sanığa beraat

HİLAL YILDIRIM

Ümraniye’deki bir gecekonduda 2007 yılında el bombalarının bulunmasıyla başlayan Ergenekon davasında, Yargıtay’ın bozma kararının ardından ikinci kez karar açıklandı. İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi, kararda ‘Ergenekon Terör Örgütü kurma, yönetme, üye olma’ suçlarından yeterli delil elde edilemediği gerekçesini sundu. Aralarında Emekli Orgeneraller Hurşit Tolon, Tuncer Kılınç, Şener Eruygur, Prof. Dr. Kemal Alemdaroğlu, Mustafa Balbay, Bedrettin Dalan, Tuncay Özkan’ın da aralarında bulunduğu 235 sanık hakkında beraat kararı verildi. Danıştay ve Cumhuriyet gazetesi saldırılarının failleri Osman Yıldırım, İsmail Sağır ve Erhan Timuroğlu’na müebbet hapis cezası verildi. Danıştay saldırısını düzenleyen Alparslan Aslan’a ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

2013’TE CEZA YAĞMIŞTI

Yasayla kapatılan dönemin özel yetkili İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 5 Ağustos 2013’te verilen kararda, eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ müebbet, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ağırlaştırılmış müebbet, emekli Tuğgeneral Veli Küçük 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 99 yıl hapis, Özkan ağırlaştırılmış müebbet ve 22.5 yıl hapis, Tolon müebbet, Arslan ise 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

SORUŞTURMA NASIL BAŞLADI?

Ergenekon soruşturması, 12 Haziran 2007’de Ümraniye’de bir gecekonduda bulunduğu söylenen 27 el bombasıyla başladı. Emekli Astsubay Oktay Yıldırım’ın bu bombaların sahibi olduğu iddia edildi.

20 dosya birleştirildi

Ergenekon davası kapsamında 20 civarında dosya birleştirildi. Ancak ana davaya ait üç iddianame bulunuyor. Bunlar, birinci, ikinci ve üçüncü Ergenekon iddianamesi olarak geçiyor. Davada birleştirilen iddianameler sadece 3 iddianameyle sınırlı değildi. İrticayla Mücadele Eylem Planı Davası, Şile Kazıları, İnternet Andıcı Davası, İlker Başbuğ Davası, Danıştay Saldırısı Davası, Cumhuriyet Gazetesi Molotof Davası başta olmak üzere 20 civarında iddianame Ergenekon davasıyla birleştirildi.