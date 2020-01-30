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  3. Ergenekon kumpas davasının kilit ismi Ümit Sayın evinde ölü bulundu

Ergenekon kumpas davasının kilit ismi Ümit Sayın evinde ölü bulundu

Ergenekon kumpas davasının kilit ismi Ümit Sayın evinde ölü bulundu

Ergenekon davasında bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen ve davanın gizli tanıklarından olduğu ortaya çıkan Ümit Sayın, evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanan ve tahliyesinin ardından davanın gizli tanığı olduğu ortaya çıkan Sayın, dün, Kadıköy Merdivenköy'deki evinde koruma polisi tarafından ölü bulundu.

Polis evde ve çevresinde incelemede yaparken, Sayın'ın vücudunda darp izine rastlanılmadığı öğrenildi. Cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Sayın'ın kesin ölüm nedeni otopsi ile belirlenecek.

Sayın, 29 Ocak 2010 tarihinde yapılan duruşmada, "dosya kapsamı, delil durumu, suç vasıflarının değişme ihtimali ve yattığı süre dikkate alınarak" tahliye edilmişti.

ÜMİT SAYIN KİMDİR?

Dç. Dr. Ümit Sayın, İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü'nde görevliydi. 2008 yılında Ergenekon kumpas davasında gözaltına alınmış ve 23 ay cezaevinde yatmıştı.

4 yıl 9 ay hapis cezası alan Ümit Sayın, gizli tanık olduktan sonra serbest kalmış, Ergenekon kumpası ortaya çıkınca mesleğine geri dönmüştü. 


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