Ergenekon davası karar için ertelendi

Yargıtay’ın bozma kararının ardından 235 sanık yönünden yeniden görülen Ergenekon davasına devam edildi. İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada başka suçlardan tutuklu sanıklar Bedirhan Şinal, Osman Yıldırım, Murat Aplak, İsmail Sağır, Erhan Timuroğlu ve Bora Ballı SEGBİS ile duruşmaya bağlandı. Duruşmada aralarında Dursun Çiçek’in de bulunduğu 26 tutuksuz sanık ile sanık avukatları hazır bulundu.

Duruşmanın başlamasının ardından mahkeme heyeti başkanı son savunmasını yapmayan sanıklara savunmalarını yapmaları için söz verdi. Söz verilen sanıklardan Bedirhan Şinal, avukatı ile hiç görüşme yapmadığından esasa ilişkin savunmasını hazırlayamadığını kaydetti. Şinal, avukatıyla görüşerek savunmasını hazırlamak için süre talep etti.

Duruşmada söz verilmesi üzerine konuşan davanın sanıklarından Murat Aplak, Cumhuriyet Gazetesine molotofu atan kişinin Bedirhan Şinal olduğunu söyleyerek “Benim molotof yapımına yardım ettiğim iddiası var. Benim yardım etmediğim açıktır, açıkça anlattık. Bu olayla uzaktan yakından alakam yoktur” dedi.

“DEVLETE HİZMET ETTİĞİM İÇİN BERAAT ETMİŞTİM”

Söz verilen sanıklardan Osman Yıldırım ise Yargıtay bozma ilamında aleyhine olan hususlarda çelişkiler olduğunu iddia etti.

Devletin kendisini kullandığını öne süren Yıldırım, “Bu nasıl bir devlet, bu nasıl bir adalet anlayışı. Ben devlete hizmet ettiğim için değil somut kanıtlara dayanarak Danıştay saldırısından beraat etmiştim. Şimdi yapılan açıklamalar ile devletin FETÖ olduğunu iddia ederek durumu saptırmaya çalışıyorlar. Devlet adına benimle görüşmeler yapılarak anlaşma yaptılar. Beraatimi istiyorum ” ifadelerini kullandı

KARAR İÇİN ERTELENDİ

Sanıkların son savunmalarının ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Mahkeme, son savunmasını yapmayan sanıklardan Bedirhan Şinal’a son kez süre verilmesini kararlaştırdı. Şinal’ın savunmasının alınmasının ardından sanıklara son sözlerinin sorularak kararın açıklanacağını tutanağa yazan mahkeme, Danıştay saldırısını gerçekleştiren Alparslan Aslan’ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

(İHA)