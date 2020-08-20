20 Ağustos 2020 Perşembe 01:53 | Son Güncelleme:
'Erenim'in hasretini filmiyle gidereceğim'
DHA
Trabzon Maçka'da 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, askerlere yer gösterirken açılan ateşle şehit olan Eren Bülbül (15) ve Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik'in (41) hayatlarını anlatan sinema filminin çekimine 2021'de başlanacağı öğrenildi.
Projeyle ilgili konuşan Eren’in annesi Ayşe Bülbül, şehit oğlunun unutulmamasını istediğini belirterek, “Filmi izleyince oğlum yine gözümün önüne gelecek. Belki üzüleceğim, ilk başlarda zor olacak ama alışacağım. Filmde oğlumu gördüğüm zaman biraz hasretini gidereceğim. O günü heyecanla bekliyorum” dedi.
CANINI SİPER EDEN KOMUTAN
Ferhat Gedik´in annesi Hatice Gedik de “Oğlumun kahramanlıklarını göstersinler. ‘Eren Bülbül’ü kurtarmak için canını feda eden başçavuş’ deseler bize yeter” diye konuştu. Eren’i korumak için üstüne kendini siper eden Başçavuş Gedik, vücuduna isabet eden 41 kurşunla şehit olmuştu.