'Erenim'in hasretini filmiyle gidereceğim'

Projeyle ilgili konuşan Eren’in annesi Ayşe Bülbül, şehit oğlunun unutulmamasını istediğini belirterek, “Filmi izleyince oğlum yine gözümün önüne gelecek. Belki üzüleceğim, ilk başlarda zor olacak ama alışacağım. Filmde oğlumu gördüğüm zaman biraz hasretini gidereceğim. O günü heyecanla bekliyorum” dedi.

CANINI SİPER EDEN KOMUTAN



Ferhat Gedik´in annesi Hatice Gedik de “Oğlumun kahramanlıklarını göstersinler. ‘Eren Bülbül’ü kurtarmak için canını feda eden başçavuş’ deseler bize yeter” diye konuştu. Eren’i korumak için üstüne kendini siper eden Başçavuş Gedik, vücuduna isabet eden 41 kurşunla şehit olmuştu.